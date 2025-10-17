Cammina natura: oltre 160 escursioni guidate in tutta Italia

Il 25 e il 26 ottobre arriva la settima edizione di ‘Cammina Natura’ dell’Aigae, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Le guide accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del nostro Paese, di paesaggi insoliti e di luoghi minori e poco conosciuti che rappresentano la ricchezza del Belpaese.

Tra le tante escursioni c’è spazio anche alle visite dei beni confiscati alle mafie, in collaborazione con ‘Libera’ in 5 regioni: Toscana, Calabria, Basilicata e Puglia il 25 ottobre e Emilia-Romagna il 26 ottobre. “Siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati tra loro – spiega Guglielmo Ruggiero, presidente Aigae – Il nostro ruolo di guide sia fondamentale per far conoscere questa relazione”.

Ecco qualche suggerimento di escursioni: il 25 ottobre si può partecipare a un ciclotour ad anello con partenza da Solferino sulle Colline Moreniche del Garda, in Lombardia, e con discesa sulla pianura, attraversando un territorio ricco di scorci panoramici tra i vigneti del Garda e i luoghi della battaglia risorgimentale di Solferino e San Martino.

In Sardegna si cammina nella subregione della Planargia, tra terra e mare, alla scoperta della Torre Argentina e delle case delle fate. Il percorso si snoda dolcemente e quasi parallelo alla strada costiera immersa nella macchia mediterranea che collega le località di Bosa e Alghero.

Da Soratte, nel Lazio, si parte per una passeggiata notturna tra leggende e credenze popolari: un’escursione nella riserva naturale di quella che viene definita ancora oggi la ‘Montagna Sacra’, tra eremi, grotte e fitti boschi. Si sale a vedere il tramonto, a cenare e a studiare le stelle, scendendo poi con le luci delle torce.

Infine a Valenzano è prevista un’escursione tra i terreni confiscati alla criminalità organizzata. La cooperativa ‘Semi di vita’, con un progetto di agricoltura sociale, li rivitalizza e li trasforma in bene comune a servizio della comunità. La visita comprende gli orti, i frutteti e l’uliveto della memoria.

Il 26 ottobre invece si cammina in Emilia-Romagna praticando lo Shinrin-Yoku o bagno di foresta con immersioni sensoriali aspettando il tramonto.

In Abruzzo l’escursione guidata è lungo il sentiero del Gogna, nella Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella. La valle del torrente Gogna è caratterizzata da una rigogliosa vegetazione e dalla presenza di rari esemplari di farnia, memoria del fitto bosco che copriva un tempo queste terre.

Infine, sempre il 26 ottobre, in Sicilia si cammina fino a un boschetto, dove si partecipa a un pranzo condiviso e si termina con in trekking ad anello di 6 km.

Per partecipare alle escursioni guidate gratuite è necessario iscriversi sul sito: aigae.org/camminanatura.