Comuni Bandiera Arancione, il punto al casinò di Sanremo

Sono un centinaio i rappresentanti di altrettanti Comuni appartenenti a quattordici regioni che venerdì 13 e sabato 14 marzo si incontreranno al Casinò di Sanremo per il Forum ‘Bandiera Arancione – Radici d’Italia’ dedicato a quei piccoli Comuni dell’entroterra, circa trecento in Italia, appartenenti alla rete di promozione turistica. Per la giornata inaugurale sono stati invitati i ministri Daniela Santanchè (Turismo) e Gilberto Pichetto Frattin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il viceministro Edoardo Rixi (Trasporti). Le regione rappresentate saranno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Liguria.

“Per Sanremo e per tutto il Ponente ligure – ha detto il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager, stamani alla presentazione dell’evento nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue – si tratta di una straordinaria occasione di promozione del territorio, che precede due eventi di grande richiamo come la Milano-Sanremo e il tradizionale Corso Fiorito”.

“L’assemblea – ha detto in videoconferenza l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – non celebra soltanto un marchio, ma un modello di sviluppo territoriale e una grande attenzione alle cosiddette destinazioni minori. Oggi i 18 Comuni Bandiera Arancione della Liguria rappresentano un sistema coeso, distribuito in tutte le province e marchio di eccellenza riconosciuto in Italia e all’estero”.

Alla presentazione c’era anche il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, il cui Comune è sede dell’associazione dei paesi Bandiera Arancione. “Sarà un momento di confronto concreto tra Comuni, governo e istituzioni – ha detto – su temi decisivi per il futuro dei piccoli centri e delle aree interne. I Comuni Bandiera Arancione dimostrano che qualità, identità e buona amministrazione possono generare crescita economica e sociale, spesso in controtendenza rispetto ai dati nazionali”.