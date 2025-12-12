Italian Tourism Awards 2025, ecco tutti i vincitori
12 Dicembre 2025, 12:40
Il gotha del turismo italiano si è riunito a Roma per celebrare le migliori realtà del Paese in occasione della nuova edizione degli Italian Tourism Awards 2025 – The Night of Excellence. La cerimonia, ospitata al The St. Regis ha riunito professionisti, destinazioni, aziende e innovatori che negli ultimi dodici mesi hanno contribuito alla crescita dell’industria turistica nazionale.
Presente anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Sono emozionata perché ci sono gli ospiti del turismo e premiate le eccellenze italiane. Se oggi festeggiamo il successo del turismo è grazie alla resilienza, alla passione, alla volontà di tanti imprenditori italiani che dopo il Covid hanno saputo rimboccarsi le maniche e puntare sulla qualità”, ha detto la ministra.
La giuria, presieduta da Palmiro Noschese, ha selezionato 45 finalisti suddivisi in 15 categorie, fotografando un comparto sempre più diversificato e competitivo. Il riconoscimento del Microfono d’Oro ha accompagnato le premiazioni di una serata che punta a consolidarsi come riferimento per tutto il sistema turistico italiano.
Tutte le nomination 2025 e i vincitori
Le terne ufficiali, selezionate dalla giuria, rappresentano un panorama articolato fatto di eccellenze storiche e nuovi protagonisti dell’ospitalità italiana. L’elenco completo consente di comprendere in anticipo le tendenze che potrebbero caratterizzare il 2026: in grassetto trovate il vincitore per ogni categoria
Destinazioni italiane
Cinque Terre – Regione Liguria – vincitrice
Cortina d’Ampezzo – Regione Veneto
Ischia – Regione Campania
Travel italy
Futura Vacanze – vincitore
Nicolaus
OTA Viaggi
Trasporti e mobilità
Frecciarossa – vincitore
MSC Crociere
Prime Rent Exclusive
Grandi eventi
Rome Foil Festival – Bracciano
TEDx – Forte dei Marmi
Piazza di Siena CSIO – Concorso Ippico Internazionale di Roma – vincitore
Hotel
Forte Village – Pula – vincitore
Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento
Verdura Resort – Sciacca
New hospitality
The Padel Resort – Como
The Social Hub – Roma
Glamping & Spa Terme dei Vulci – Canino (Vincitore)
Spa & wellness
Health Clinic Longlife Formula – Castrocaro Terme – vincitrice
Fonteverde – San Casciano dei Bagni
De Montel Terme – Milano
Ristoranti
Twiga – vincitore
Mirabelle – Roma
Villa Corallo – Sant’Omero
International
On Location – vincitore
Cisalpina Tours
Explora Journeys
Innovazione
Blastness – vincitore
Dante per i borghi – progetto di Massimiliano Finazzer Flory
Palazzo di Varignana – Metodo Acquaviva
Start-up
Tasting Opera – vincitrice
Stradivaria
Strappa-La
Media e racconti di viaggio
Dante per i borghi – vincitore
Dove – Magazine RCS
Francesco Gasparri – Rai 1
Turismo sostenibile
Zacchera Hotels – Lago Maggiore – vincitore
Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento
Naturalis Bio Resort & Spa – Martano
Donna nel turismo – premio alla memoria di Elena David
Lucia Magnani – Health Clinic
Maria Carmela Colaiacovo – Tourist SpA / FiSCE – vincitrice
Sara Digiesi – BWH Hotels Italy & South-East Europe
Manager dell’anno
Tommaso Tanzilli – vincitore
Marco Gilardi – Minor Hotels Group
Andrea Delfini – Blastness
La destinazione straniera dell’anno per il ‘Best International Tourism Award’ ha scelto Malta. A ritirare il riconoscimento Ester Tamasi direttrice del Malta Tourism Authority.
Infine, il premio ‘Star Night Award’, ovvero il migliore dei 15 vincitori secondo l’indice di gradimento del pubblico, ha premiato Blastness. Il premio è stato ritirato da Andrea Delfini fondatore e presidente.