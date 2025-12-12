Italian Tourism Awards 2025, ecco tutti i vincitori

Il gotha del turismo italiano si è riunito a Roma per celebrare le migliori realtà del Paese in occasione della nuova edizione degli Italian Tourism Awards 2025 – The Night of Excellence. La cerimonia, ospitata al The St. Regis ha riunito professionisti, destinazioni, aziende e innovatori che negli ultimi dodici mesi hanno contribuito alla crescita dell’industria turistica nazionale.

Presente anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Sono emozionata perché ci sono gli ospiti del turismo e premiate le eccellenze italiane. Se oggi festeggiamo il successo del turismo è grazie alla resilienza, alla passione, alla volontà di tanti imprenditori italiani che dopo il Covid hanno saputo rimboccarsi le maniche e puntare sulla qualità”, ha detto la ministra.

La giuria, presieduta da Palmiro Noschese, ha selezionato 45 finalisti suddivisi in 15 categorie, fotografando un comparto sempre più diversificato e competitivo. Il riconoscimento del Microfono d’Oro ha accompagnato le premiazioni di una serata che punta a consolidarsi come riferimento per tutto il sistema turistico italiano.

Tutte le nomination 2025 e i vincitori

Le terne ufficiali, selezionate dalla giuria, rappresentano un panorama articolato fatto di eccellenze storiche e nuovi protagonisti dell’ospitalità italiana. L’elenco completo consente di comprendere in anticipo le tendenze che potrebbero caratterizzare il 2026: in grassetto trovate il vincitore per ogni categoria

Destinazioni italiane

Cinque Terre – Regione Liguria – vincitrice

Cortina d’Ampezzo – Regione Veneto

Ischia – Regione Campania

Travel italy

Futura Vacanze – vincitore

Nicolaus

OTA Viaggi

Trasporti e mobilità

Frecciarossa – vincitore

MSC Crociere

Prime Rent Exclusive

Grandi eventi

Rome Foil Festival – Bracciano

TEDx – Forte dei Marmi

Piazza di Siena CSIO – Concorso Ippico Internazionale di Roma – vincitore

Hotel

Forte Village – Pula – vincitore

Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento

Verdura Resort – Sciacca

New hospitality

The Padel Resort – Como

The Social Hub – Roma

Glamping & Spa Terme dei Vulci – Canino (Vincitore)

Spa & wellness

Health Clinic Longlife Formula – Castrocaro Terme – vincitrice

Fonteverde – San Casciano dei Bagni

De Montel Terme – Milano

Ristoranti

Twiga – vincitore

Mirabelle – Roma

Villa Corallo – Sant’Omero

International

On Location – vincitore

Cisalpina Tours

Explora Journeys

Innovazione

Blastness – vincitore

Dante per i borghi – progetto di Massimiliano Finazzer Flory

Palazzo di Varignana – Metodo Acquaviva

Start-up

Tasting Opera – vincitrice

Stradivaria

Strappa-La

Media e racconti di viaggio

Dante per i borghi – vincitore

Dove – Magazine RCS

Francesco Gasparri – Rai 1

Turismo sostenibile

Zacchera Hotels – Lago Maggiore – vincitore

Vivosa Apulia Resort – Marina di Ugento

Naturalis Bio Resort & Spa – Martano

Donna nel turismo – premio alla memoria di Elena David

Lucia Magnani – Health Clinic

Maria Carmela Colaiacovo – Tourist SpA / FiSCE – vincitrice

Sara Digiesi – BWH Hotels Italy & South-East Europe

Manager dell’anno

Tommaso Tanzilli – vincitore

Marco Gilardi – Minor Hotels Group

Andrea Delfini – Blastness

La destinazione straniera dell’anno per il ‘Best International Tourism Award’ ha scelto Malta. A ritirare il riconoscimento Ester Tamasi direttrice del Malta Tourism Authority.

Infine, il premio ‘Star Night Award’, ovvero il migliore dei 15 vincitori secondo l’indice di gradimento del pubblico, ha premiato Blastness. Il premio è stato ritirato da Andrea Delfini fondatore e presidente.