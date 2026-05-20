Promozione, destagionalizzazione e sinergie al Festival delle Destinazioni

“Il Festival delle Destinazioni nasce dalla necessità di sviluppare il turismo delle destinazioni minori in Italia, di creare una governance territoriale, di raggruppare tutti i protagonisti del mondo del turismo, dagli enti privati alle istituzioni pubbliche, per valorizzare il territorio e confrontarsi, oltre che per affrontare argomenti urgenti come la destagionalizzazione o la delocalizzazione”. Sono le parole dell’ideatore Paolo Garlando alla presentazione a Roma del Festival delle Destinazioni, l’evento raccontato attraverso 8 panel tematici, incentrati sulla governance, la promozione dei territori italiani e il confronto tra operatori turistici, imprese, enti, aziende e istituzioni, che si è svolto ieri, martedì 19 maggio, a Roma Nazionale Spazio Eventi.

‘Scopri, connetti, proponi, sviluppa’ è l’incipit del Festival ‘Anno 0’ che ospita 50 relatori, tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, il responsabile turismo di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, il presidente Ita Sandro Pappalardo e Tommaso Tanzilli, Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

“Finalmente un appuntamento dove si costruiscono destinazioni e territori – aggiunge Alessandra Priante, presidente Enit – e dove si può creare un turismo sostenibile in una mappa di responsabilità condivisa”.

Durante il Festival ogni relatore porta la propria esperienza e competenza per creare un futuro turistico migliore, più responsabile con modelli da proporre, sempre attento alle esigenze che cambiano, alle nuove tecnologie e alle sinergie da mettere sul campo.