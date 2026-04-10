Successo per Travel Hashtag a Varsavia: Polonia mercato in crescita per l’Italia

La prima edizione polacca di Travel Hashtag si è svolta ieri, giovedì 9 aprile, negli spazi del ristorante italiano San Lorenzo a Varsavia. Una tappa, la ventisettesima dalla nascita del format nel 2019, che segna l’ingresso ufficiale del progetto nel mercato polacco, confermando la sua vocazione internazionale e la capacità di creare connessioni di valore tra buyer e partner italiani.

L’appuntamento è stato selettivo e costruito attorno a un gruppo ristretto di professionisti, con l’obiettivo di favorire relazioni autentiche e opportunità concrete in un contesto informale, ma di alto livello. Alla serata hanno partecipato i venticinque buyer più importanti di Varsavia e dintorni, tutti specializzati sulla destinazione Italia, insieme ad alcuni giornalisti travel provenienti dalle principali testate di settore.

Al centro dell’incontro, la missione che guida Travel Hashtag sin dalla sua nascita: offrire ai buyer esteri una visione aggiornata, affidabile e competitiva dell’offerta italiana, andando oltre i cliché e valorizzando ciò che rende il nostro Paese unico: la qualità dell’accoglienza, la ricchezza dei territori, la diversità delle esperienze e la capacità di innovare mantenendo autenticità e identità.

A rappresentare l’Italia c’era un gruppo selezionato di realtà che raccontano, ciascuna a modo suo, la ricchezza e la diversità dell’offerta del nostro Paese. Dalle esperienze sartoriali di Authentic Puglia Tours alle meraviglie sotterranee delle Grotte di Castellana, passando per l’expertise venticinquennale di Master Explorer e per l’ospitalità d’eccellenza proposta da Palazzo di Varignana e Nordelaia, due esempi di come il benessere e la cura del dettaglio possano diventare leve identitarie. Accanto a loro, le proposte tailor made di Travel Before, specializzata in itinerari su Salerno e Costiera Amalfitana, l’ampia offerta di strutture alberghiere di Life Resorts, l’identità territoriale e produttiva de La Collina dei Ciliegi in Val Pantena e l’ospitalità contemporanea di Duomo18, un business club e location per eventi corporate unico nel suo genere. Un insieme eterogeneo, ma perfettamente complementare, capace di offrire ai buyer una panoramica su ciò che oggi rende l’Italia una destinazione desiderabile e in continua evoluzione.

Durante la serata, è emerso inoltre con forza come il segmento MICE in Polonia stia vivendo una fase di forte espansione, aprendo nuove opportunità soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, Italia in testa. Le aziende polacche mostrano un interesse crescente per proposte capaci di unire qualità, accessibilità e autenticità, un orientamento che rende il mercato particolarmente promettente per l’offerta italiana.

Per Nicola Romanelli, Founder di Travel Hashtag Advisory: “la Polonia sta vivendo una fase di grande vitalità e lo vediamo chiaramente dall’attenzione che i buyer dedicano all’Italia. Non cercano solo le mete più note, ma desiderano scoprire luoghi, storie e proposte capaci di parlare a un viaggiatore curioso, esigente e attento alla qualità. È un mercato maturo, che vuole costruire relazioni solide con partner affidabili e che guarda al nostro Paese con un entusiasmo concreto”.