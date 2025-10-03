Turismo LGBTQ, Spagna destinazione più friendly

Il QPrize 2025 si è tenuto il 30 settembre in occasione della Welcome Reception degli Stati Generali Europei del Turismo LGTBQ+ al Rosa Grand Milano, in piazza Fontana 3. È stata un’occasione di networking tra operatori turistici, imprese alberghiere e media di settore che sviluppano tematiche LGBTQ+.

La 3^ edizione degli Stati Generali Europei del Turismo LGBTQ+ è organizzata da ELTA (European LGBTQ+ Travel Alliance), patrocinata dal Parlamento Europeo, dalla Fondazione IGLTA e Federturismo Confindustria in collaborazione con Airbnb, Serravalle Designer Outlet di McArthurGlen Group, l’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, BWH Hotels Italy & South West Europe e Queervadis.

Il QPrize rappresenta il primo riconoscimento italiano rivolto alle realtà del settore turistico che si sono distinte per aver investito in promozione, marketing e comunicazione a supporto dell’inclusione e della sostenibilità, o per aver adottato politiche di Diversity, Equity & Inclusion con particolare riferimento ai diritti e alla visibilità della comunità. Il premio è promosso dalla rivista Qmagazine, il primo magazine di viaggio e lifestyle con un focus LGBTQ+. I finalisti sono stati selezionati dalla giuria di AITGL (Ente Italiano del turismo LGBTQ+).

Per le destinazioni ha vinto la Spagna, per il suo turismo inclusivo, per la formazione delle persone occupate nel settore orientata all’inclusione, e per l’accoglienza della comunità LGBTQ+. A ritirare il premio Blanca Perez-Sauquillo Lopez direttrice dell’Ente Spagnolo per il turismo.

Per l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera internazionale ha vinto l’hotel San Domenico Palace. Lo splendido albergo di Taormina partecipa attivamente a molti eventi LGBTQ+ e ha attratto numerosi turisti in tutta la Sicilia quale location ospite della seconda stagione di ‘White Lotus’ serie iconica per la community LGBTQ+ statunitense.

Per l’eccellenza nell’ospitalità ha vinto UNAHotels Decò, grazie alla sua profonda dedizione al target di marketing LGBTQ+ cui ha rivolto numerose iniziative commerciali con una sensibilità unica applicata in ogni dipartimento dell’albergo, uno dei primi in Italia a ottenere la certificazione Queervadis.

Tra i candidati media internazionali risulta vincitrice Julia Virginia D’Angelantonio de Il Post che ha saputo raccontare la storia del turismo LGBTQ+ in Italia. I media italiani vedono vittorioso Pasquale Quaranta de La Stampa il primo Diversity editor italiano, figura che promuove l’inclusività nel giornalismo.

Per le associazioni di turismo organizzato ha conquistato il QPrize Federturismo Confindustria grazie alla perseveranza nella promozione e nelle iniziative mirate, ai diversi corsi di formazione business e al supporto all’inclusione sociale.

Le compagnie di crociera vedono vittoriosa Costa Crociere per le numerose iniziative di marketing e diversity management mirate alla comunità. Infine, per le compagnie aeree, ha vinto Delta Airlines, che quest’anno ha investito molto in Italia, portando con sé la sua inclusività.