Direttori d’albergo ad Assisi per i 50 anni del CSM Raffaello Gattuso

Il Centro Studi Manageriali Raffaello Gattuso (CSM) di ADA Italia, Associazione dei Direttori d’Albergo. celebra i suoi 50 anni di attività con un grande evento che si terrà ad Assisi, la Città della Pace, simbolo di accoglienza e spiritualità, nel cuore dell’Italia. La scelta di Assisi, città universale della pace e dell’accoglienza, non è casuale: rappresenta il contesto ideale per riflettere sui valori di umanità, cultura e ospitalità che il CSM promuove da cinquant’anni, e per proiettare questi valori verso il futuro dell’ospitalità e della formazione.

L’iniziativa intende dare pieno valore a tutte le attività che, da mezzo secolo, fanno del CSM un punto di riferimento nella formazione creativa e innovativa per il settore turistico-alberghiero.

L’evento metterà in luce il percorso che ha portato alla nascita della Scuola di Alta Formazione ADA e offrirà l’occasione per presentare il nuovo programma formativo 2026, pensato per proseguire il cammino di eccellenza nella preparazione dei Direttori d’Albergo del futuro.

Durante le tre giornate, il programma prevede panel di alta formazione con esperti esterni e docenti interni, membri del Comitato Tecnico Scientifico, dedicati ai grandi temi del management contemporaneo. In particolare, verrà messo a confronto il valore dell’intelligenza umana con le potenzialità dell’intelligenza artificiale, esplorando come queste due dimensioni possano coesistere e potenziarsi nel mondo dell’ospitalità. Spazio anche alla formazione sull’intelligenza emotiva, componente essenziale per guidare persone, gestire relazioni e offrire esperienze autentiche agli ospiti.

E ancora attività formative ed esperienziali alla scoperta del territorio, a conferma del ruolo del Direttore d’Albergo come ambasciatore del Bel Paese nel mondo; quindi la presentazione ufficiale del programma ADA 2026, con nuovi percorsi tecnici e manageriali rivolti a tutte le fasce del management alberghiero. Non mancheranno momenti celebrativi, testimonianze e networking, per condividere esperienze, visioni e prospettive future.

Questo anniversario rappresenta non solo una celebrazione, ma un’occasione di condivisione, crescita e rilancio per rafforzare il ruolo del CSM come riferimento nazionale per la formazione alberghiera di eccellenza; promuovere un dialogo tra tradizione umana e innovazione tecnologica; creare nuove sinergie con università, ITS e istituti alberghieri; sottolineare l’importanza della formazione continua e dell’intelligenza emotiva come chiavi del successo manageriale; valorizzare il territorio e l’identità italiana attraverso esperienze dirette e culturali; lanciare la visione futura del CSM con il programma di formazione 2026.