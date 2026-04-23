Wellness, nasce la Scuola di Alta Formazione

Nasce in Italia la prima Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e delle Terme, promossa da w.academy, business school specializzata nella formazione manageriale per il turismo e l’hospitality.

L’offerta formativa prevede nove percorsi di alta formazione, tra cui un Master universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, oltre a corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero del Turismo. I programmi prenderanno il via da metà maggio 2026 e si svolgeranno in modalità blended, con lezioni in streaming, contenuti on demand e sessioni in presenza, tra cui alcune attività previste presso le Terme di Saturnia e le Terme di Chianciano.

Ogni corso sarà rivolto principalmente agli operatori del settore turistico e termale e accoglierà fino a un massimo di 25 partecipanti, con l’obiettivo di creare figure professionali altamente qualificate e in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato turistico internazionale.

Secondo i promotori, la nuova Scuola rappresenta un passo importante per rafforzare il collegamento tra formazione accademica, imprese e mercato del lavoro, contribuendo allo sviluppo di competenze manageriali avanzate nel comparto dell’ospitalità e del turismo del benessere.

L’iniziativa è realizzata in partnership con il Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, l’Università Telematica Leonardo da Vinci (Unidav), Federterme – Confindustria e l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo e dall’Automobile Club d’Italia, è inserito nel Polo Nazionale Strategico di Alta Formazione per il Turismo e nasce con l’obiettivo di creare un hub nazionale di competenze per il management del turismo wellness e termale, settore considerato strategico per la competitività del sistema turistico italiano.