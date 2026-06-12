I migliori quartieri dove soggiornare a Parigi

Parigi è una tappa obbligata, almeno una volta nella vita. Una delle città più belle del mondo, che regala emozioni inaspettate, mentre ci si perde tra i vicoli dei quartieri. Prima di prenotare il volo per Parigi, sarebbe opportuno avere le idee chiare su dove soggiornare e cosa vedere, per far sì che il viaggio resti indimenticabile nella mente e nel cuore.

Scoprire Parigi e il centro storico

La capitale francese è composta da venti arrondissement, ognuno con una propria identità. Trovare la zona più adatta non è facile, e dipende dallo stile di viaggio, dal budget e dalle esperienze che si desiderano vivere. Chi visita la “Ville Lumière” per la prima volta dovrebbe orientarsi verso il centro storico. I quartieri che si sviluppano attorno al Louvre, all’Île de la Cité e a Saint-Germain-des-Prés permettono di raggiungere facilmente alcune delle attrazioni più famose della città, come la cattedrale Notre-Dame, il Museo del Louvre e le rive della Senna. Sono zone eleganti e ben collegate, ideali per chi vuole immergersi nell’atmosfera più classica di Parigi.

Il volto romantico della città

Per le coppie in cerca di un soggiorno romantico, Montmartre resta una delle zone più affascinanti. Le sue stradine acciottolate, le piazzette degli artisti e le viste panoramiche dalla Basilica del Sacro Cuore regalano un’immagine autentica e suggestiva di Parigi. È il quartiere perfetto per passeggiare senza fretta e scoprire angoli pieni di fascino. Qui si può davvero staccare la spina da periodi stressanti, da incombenze e scadenze. In questo quartiere “senza tempo” sembra di vivere immersi in una cornice fiabesca che sa sorprendere ad ogni vicolo.

Locali e movida a Parigi

Gli amanti della vita notturna e dei locali di tendenza, possono invece scegliere Le Marais. Questo quartiere è noto per i suoi locali, i bistrot alla moda, le gallerie d’arte e le boutique indipendenti. Da visitare a piedi o in bicicletta, di giorno offre numerose opportunità culturali, mentre la sera si anima con un’atmosfera vivace e cosmopolita.

Un turista nei panni di un local

Chi desidera vivere una esperienza più autentica e meno turistica nella capitale francese, può prendere in considerazione il Canal Saint-Martin o il quartiere di Belleville. Frequentati soprattutto dai residenti, questi quartieri permettono di scoprire mercati, caffè di quartiere e una scena gastronomica multiculturale particolarmente interessante. Chi opta per questa zona si sentirà un vero e proprio “local”, con la spensieratezza e lo stato d’animo di un vacanziere.

Le zone adatte a chi ha un budget ridotto

Chi viaggia con un budget contenuto, invece, può optare sulle zone vicine alle stazioni Gare du Nord e Gare de l’Est, che rappresentano spesso una soluzione conveniente. Pur non essendo tra le più pittoresche della città, consentono di trovare sistemazioni e ristoranti a prezzi più accessibili, e garantiscono ottimi collegamenti con il resto della Ville Lumière. La metropolitana, efficiente e capillare, permette di raggiungere facilmente ogni angolo della città. Per questo motivo, il consiglio migliore è individuare il quartiere che più rispecchia il proprio modo di viaggiare: romantico, culturale, gastronomico o all’insegna della scoperta della vita locale.