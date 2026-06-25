Parigi è la più cara d’Europa nel 2026, ma l’Italia piazza 5 città nella Top 20

L’impennata dei costi legati all’inflazione e la forte pressione della domanda internazionale stanno ridisegnando il potere d’acquisto dei turisti in Europa, trasformando i brevi city break in investimenti di fascia alta. Secondo il nuovo studio di Radical Storage, Parigi si attesta come la città più costosa d’Europa nel 2026, registrando una spesa media giornaliera di 267 euro e un costo complessivo di circa 800 euro per un weekend di tre giorni. Alloggio medio a 217 euro a notte e 115 euro al giorno di intrattenimento fanno guadagnare alla capitale francese la maglia nera della convenienza (punteggio di 3,63 su 10), seguita sul podio da Copenaghen e Zurigo.

Il dato più rilevante per il trade turistico nazionale riguarda la forte concentrazione di mete della Penisola nella fascia alta dei costi. L’Italia è l’unico Paese europeo a posizionare ben cinque città nella Top 20 delle più care: Roma si colloca al sesto posto (punteggio 5,82), Milano all’ottavo (6,05), seguite da Bergamo (13ª), Torino (18ª) e Bologna (19ª). Sul fronte opposto, la capitale serba Belgrado è la meta più economica del continente (9,96 su 10, con camere a 38 euro a notte), mentre Palermo (5ª tra le più accessibili con un punteggio di 8,77) si distingue come l’unica eccezione di convenienza nel panorama italiano.

Come evidenziato dal CEO di Radical Storage, Alessandro Seina, e dal Country Manager Italia, Stefano Manzi, l’aumento generalizzato dei prezzi impone ai viaggiatori di ottimizzare al massimo il budget e il tempo a disposizione. Diventa quindi fondamentale l’adozione di servizi ancillari capaci di azzerare le frizioni del viaggio — come la gestione logistica dei bagagli prima del check-in o dopo il check-out — per non sprecare ore preziose di soggiorno in destinazioni dal costo orario sempre più elevato.

Lo studio completo è disponibile all’indirizzo: https://radicalstorage.com/travel/it/citta-piu-costose-in-europa/