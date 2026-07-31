IFTM Top Resa: ecco le imprese che voleranno a Parigi
31 Luglio 2026, 11:53
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Sul sito del Dipartimento Turismo è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle imprese ammesse e non ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica IFTM Top Resa che si terrà a Parigi dal 15 al 17 settembre 2026.
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