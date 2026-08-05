arena e Tipicità portano il Made in Italy a Parigi

In occasione degli European Aquatics Championships, in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto 2026, il brand arena e Tipicità uniscono le forze per realizzare l’esperienza gastronomica di ‘Casa arena’, l’hub esperienziale allestito presso l’Olympic Aquatic Center di Saint-Denis.

Per tutta la durata della manifestazione, gli chef dell’Accademia di Tipicità cureranno colazioni, coffee break e aperitivi pensati per un pubblico internazionale di atleti, media e ospiti istituzionali, valorizzando le produzioni tipiche della tradizione italiana e marchigiana. L’iniziativa nasce per coniugare performance agonistica e stile di vita italiano, trasformando lo spazio in una vetrina promozionale ad alta visibilità.

“arena rappresenta l’eccellenza italiana nello sport. Con Tipicità estendiamo questo concetto oltre la performance, offrendo ai nostri ospiti un’autentica esperienza del vivere italiano. A Parigi mostreremo come sport, cultura e ospitalità possano diventare una sola storia”, ha detto Peter Graschi, CEO di arena.

“Essere partner di arena in un palcoscenico internazionale come Parigi rappresenta un’occasione straordinaria per portare l’eccellenza italiana e marchigiana davanti a un pubblico d’eccezione. “Casa arena” diventerà non solo un luogo di accoglienza, ma una vera e propria vetrina del “vivere all’italiana”, dove gusto e cultura del territorio incontrano lo sport ai massimi livelli”, ha aggiunto Angelo Serri, Direttore di Tipicità.