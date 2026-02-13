La magia dell’inverno a Merano: una vacanza tra sport, wellness e cultura

La città di Merano è una destinazione invernale ideale per chi vuole organizzare una vacanza varia, che combini in modo equilibrato le attività outdoor sulla neve, il wellness e aspetti culturali.

Questa splendida città termale, favorita da un piacevole clima submediterraneo, è frequentata in ogni stagione dell’anno, ma in inverno e primavera l’atmosfera che vi si può respirare è davvero magica.

Del resto, anche personaggi illustri come lo scrittore Franz Kafka e l’imperatrice Elisabetta d’Austria l’avevano scelta come meta per le loro vacanze.

La scelta dell’alloggio

Quando si organizza una vacanza, la ricerca di una sistemazione di alto livello qualitativo può fare la differenza e la città termale ha un’offerta molto ricca al riguardo. Tra le molte opportunità, possiamo ricordare l’Hotel Burggräflerhof, uno tra gli hotel più richiesti a Merano. La struttura si trova a Maia Alta, la zona residenziale della città, a circa 20 minuti a piedi dal centro cittadino.

Il Burggräflerhof è un hotel 4 stelle gestito dalla famiglia Dosser e si trova immerso nel verde e nella tranquillità. Il panorama che si può ammirare è davvero speciale. I servizi offerti sono di alto livello: tra questi si ricordano l’area wellness con saune, bagno turco, piscina coperta, letti ad acqua e angolo degli infusi. È anche possibile richiedere trattamenti benessere.

Le passeggiate in città

Merano è celebre per le sue passeggiate, il modo migliore per ammirarla al meglio. Una di queste è la Passeggiata d’Inverno, breve ma suggestiva. Lungo il percorso si trova la Wandelhalle, un porticato che può offrire rifugio in caso di brutto tempo.

È consigliata anche la Passeggiata Lungo Passirio (dal nome del torrente che attraversa la città). Lungo questo percorso è possibile ammirare diversi edifici storici e il Kurhaus, un capolavoro dell’architettura liberty, uno dei simboli della città.

Una delle promenade più belle è la Passeggiata Tappeiner, lunga circa 4 km, che permette di ammirare uno stupendo panorama sulla conca di Merano e sulla Val d’Adige.

Altre possibilità sono la Passeggiata d’Estate, la Passeggiata Gilf e il Sentiero di Sissi che collega il centro cittadino ai meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Il 1° aprile 2026 inizia la stagione di visite ai Giardini Botanici di Castel Trauttmansdorff, che si estendono su una vasta superficie di 12 ettari, digradante su un dislivello di circa 100 m. Qui è possibile visitare ben 80 ambienti botanici, suddivisi in aree tematiche che ospitano piante che provengono da tutti i continenti.

Il castello si trova al centro dei giardini e al suo interno è possibile visitare il Museo Provinciale del Turismo.

Durante la stagione di apertura sono previsti numerosi eventi.

Le attività sportive invernali: Merano 2000

Chi ama le attività sportive invernali potrà divertirsi nell’attrezzato comprensorio sciistico Merano 2000, distante pochi km dal centro cittadino.

La stagione sciistica, che è iniziata alcuni mesi fa (per l’esattezza il 28 novembre 2025), durerà fino al 15 marzo 2026. C’è quindi ancora un po’ di tempo per godersi i suoi circa 42 km di piste. C’è spazio per tutti gli appassionati di sci alpino: dai principianti agli sciatori più esperti.

Ci sono anche opportunità per chi preferisce lo snowboard grazie allo Snowpark Merano 2000, per chi pratica lo sci di fondo e anche per chi vuole divertirsi con lo slittino.

In conclusione, tra piste, terme e passeggiate panoramiche, Merano è una meta invernale completa, capace di unire sport, relax e cultura in un’unica vacanza.