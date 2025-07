Terme, montagne e laghi: il fascino di una vacanza estiva a Villach, gioiello della Carinzia

Situata nel cuore della Carinzia, a due passi dal confine italiano e da quello sloveno, Villach (Villaco in italiano) è una delle città austriache più affascinanti per chi ama coniugare natura, benessere e cultura.

Nota per le sue sorgenti termali, per il centro storico dalle influenze mitteleuropee e per la sua posizione strategica tra montagne e laghi, Villach può offrire un’estate dinamica e rilassante allo stesso tempo.

La città è attraversata dal fiume Drava e sorge su un’area termale già conosciuta ai tempi dei Romani, tanto che oggi è una delle destinazioni più apprezzate in Austria per il turismo wellness.

Soggiorno a Villach: eleganza e benessere termale

La scelta della struttura ricettiva gioca un ruolo fondamentale per godersi appieno una vacanza estiva e tra le varie opzioni possibili spicca il Warmbaderhof hotel in Carinzia. Si tratta di un raffinato cinque stelle immerso in un vasto parco privato di circa 20 ettari, poco fuori dal centro di Villach. La struttura è pensata per offrire un’esperienza esclusiva di benessere e relax, con un’area spa che si estende su 1.800 metri quadrati, completa di saune, piscina termale interna, piscina esterna riscaldata e ampie zone relax. Le camere e suite sono spaziose, con balcone o terrazza, e l’offerta gastronomica è curata nei minimi dettagli. Un plus raro: gli ospiti del Warmbaderhof accedono gratuitamente sia alla sorgente termale di Warmbad-Villach che alle moderne Kärnten Therme, tra i centri benessere più all’avanguardia dell’Austria. Il tutto in un ambiente che coniuga eleganza classica e comfort contemporaneo.

Attività estive tra natura e cultura

Villach e i suoi dintorni offrono innumerevoli opportunità per chi desidera vivere l’estate in modo attivo. Gli amanti dell’escursionismo possono esplorare i sentieri del Parco Naturale del Dobratsch, un’area protetta con percorsi adatti a ogni livello e splendide vedute panoramiche sulle Alpi Giulie e sulla pianura carinziana.

Per chi preferisce le due ruote, la ciclabile della Drava (Drauradweg) offre itinerari suggestivi lungo il fiume, fino a raggiungere paesaggi rurali e piccoli villaggi.

Le famiglie possono trovare nel lago Faaker See e nel lago Ossiacher See due mete ideali per un bagno rinfrescante, sport acquatici o semplicemente per rilassarsi sulla riva. Anche in caso di maltempo, le proposte non mancano: musei, terme, centri commerciali e locali tipici permettono di trascorrere la giornata senza rinunce. Durante il periodo estivo, inoltre, il calendario si arricchisce con eventi culturali, rassegne musicali e appuntamenti gastronomici diffusi in tutta l’area.

Gite nei dintorni: alla scoperta della Carinzia e non solo

Villach è un perfetto punto di partenza per escursioni giornaliere in luoghi di grande fascino, facilmente raggiungibili in auto. A meno di un’ora di guida si può visitare il castello di Hochosterwitz, una delle fortezze medievali più spettacolari dell’Austria, oppure la cittadina di Spittal an der Drau, con il suo elegante castello rinascimentale Porcia.

Si può anche sconfinare in Slovenia e raggiungere il suggestivo Lago di Bled, meta da cartolina con il suo isolotto e la chiesa barocca.

Altra meta interessante è Klagenfurt, che invita alla scoperta del suo centro storico, dei caffè in stile viennese e del vicino Minimundus, il parco con le miniature dei monumenti più famosi del mondo.

Gli appassionati di natura possono invece dedicare una giornata al Parco Nazionale della Biosfera Nockberge, con i suoi paesaggi che ricordano le Dolomiti e le strade panoramiche che attraversano foreste e pascoli d’altura.

Villach si rivela così la base ideale per una vacanza estiva varia, ricca e rilassante, capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore: dagli amanti del benessere a chi cerca movimento, cultura o semplicemente uno scenario incantevole dove rigenerarsi.