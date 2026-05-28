Blue Marina Awards, focus su innovazione e sostenibilità dei porti turistici

I porti turistici sempre più protagonisti della Blue Economy italiana. È questo il tema al centro della seconda tappa dei Blue Marina Awards 2026, in programma il 5 giugno a Marina Uno di Lignano Sabbiadoro, dedicata al ruolo strategico dei marina nello sviluppo turistico, energetico e territoriale delle coste italiane.

L’iniziativa, dal titolo ‘Porti turistici: risorse strategiche del futuro. Transizione energetica e innovazione per una nuova ospitalità del mare e dei territori’, punta ad approfondire come le infrastrutture portuali stiano evolvendo da semplici luoghi di ormeggio a piattaforme integrate capaci di connettere turismo, sostenibilità, innovazione tecnologica e servizi avanzati.

Al centro del confronto temi come la transizione energetica, la nautica elettrica, le comunità energetiche del mare, l’intelligenza artificiale applicata ai servizi portuali, il monitoraggio ambientale e i nuovi modelli di ospitalità costiera.

“Il futuro della Blue Economy italiana passa anche dai porti turistici”, ha sottolineato Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards, evidenziando come i marina rappresentino oggi infrastrutture strategiche per turismo, innovazione e valorizzazione dei territori.

Sulla stessa linea Bruno Santori, vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio, partner istituzionale dell’iniziativa, che ha ribadito il valore economico, ambientale e occupazionale della portualità turistica e l’importanza di accompagnare il settore verso modelli sempre più sostenibili e integrati con il territorio.

La tappa friulana sarà ospitata all’Hotel Marina Uno, struttura che celebra anche i dieci anni della rete FVG Marinas, esperienza di collaborazione tra i porti turistici regionali. “Un modello virtuoso che rappresenta un caso unico in Italia”, ha ricordato Giorgio Ardito, presidente del Cda della Società Lignano Pineta – Porto turistico Marina Uno.

Il programma della giornata prevede un confronto istituzionale sul futuro della portualità turistica e due talk dedicati rispettivamente alla nautica a zero emissioni e ai servizi intelligenti per l’accoglienza del futuro.

L’obiettivo dei Blue Marina Awards è valorizzare le realtà che investono concretamente in innovazione, sostenibilità, qualità dei servizi, inclusività ed efficienza gestionale, contribuendo così alla competitività delle destinazioni costiere italiane e alla crescita della nuova economia del mare.