Porti turistici in crescita per il quinto anno consecutivo

“Per il quinto anno consecutivo abbiamo una tendenza molto positiva del giro d’affari dei porti turistici”. Lo ha detto Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas, al Salone Nautico di Genova. Le marine crescono in tutti gli indicatori: +2,3% gli ormeggi stanziali, +3,5% gli ormeggi in transito, +2% i rimessaggi, +2,6% la manutenzione su imbarcazioni, +2,2% le vendite carburante, +3% i servizi accessori, +2,5% le vendite di attrezzature e +1% le vendite di posti barca. Vanno bene domanda e fatturati e sono positive anche le previsioni per il 2026 anche se in rallentamento.

“La voglia di stare all’aria aperta dopo il Covid ha favorito moltissimo il ritorno al turismo nautico e alla navigazione da diporto – spiega Perocchio – Siamo stati molto avvantaggiati come porti turistici dal ritorno in esercizio di centinaia di imbarcazioni usate e poi siamo stati sostenuti dal mercato del charter e dall’arrivo di moltissimi superyacht internazionali, per i quali l’Italia è diventata nuovamente una destinazione privilegiata”.

Secondo le stime sono 2000 i superyacht sopra i 30 metri che visitano le coste italiane, con Liguria, Nord della Sardegna e Golfo di Napoli fra i più gettonati. “Ma il beneficio si sta estendendo a tutta la Penisola e tutti noi porti turistici stiamo facendo sforzi enormi per adeguarci anche alle nuove dimensioni, più grandi, delle imbarcazioni e le navi da diporto” completa Perocchio. Dal 15 al 17 ottobre si terrà a Venezia la conferenza mondiale dei porti turistici di Icomia e saranno presenti le grandi catene di porti turistici mondiali interessate a investire nelle marine Italiane.