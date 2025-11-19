Condé Nast Johansens: 3 new entry italiane nella nuova Luxury Hotels Guide 2026

16 strutture italaine di cui 3 new entry nella nuova Luxury Hotels Guide 2026 targata Condé Nast Johansens. Un’edizione completamente rinnovata, che si trasforma in un vero e proprio magazine di ispirazione e stile di vita, ancora più raffinato, moderno e coinvolgente.

Per il 2026 la pubblicazione, dunque, cambia volto: più spazio per le strutture, più storytelling, più eleganza. Ogni hotel è raccontato con immagini d’impatto e descrizioni accurate, per trasmettere l’essenza autentica di ogni destinazione. L’impaginazione, ora in stile magazine internazionale, dona nuova vita a un punto di riferimento intramontabile per chi viaggia alla ricerca dell’eccellenza.

E quest’anno la guida accoglie ben 16 straordinarie strutture italiane, ambasciatrici di qualità, autenticità ed eccellenza dell’ospitalità Made in Italy, che si affiancano a selezioni internazionali provenienti da tutto il mondo. Ogni hotel è una storia di bellezza, savoir-faire e accoglienza d’autore, scelta e certificata dai rinomati Local Experts di Condé Nast Johansens.

Queste le 16 strutture italiane di lusso presenti nella guida cartacea di cui 3 new entry: Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Friuli Venezia Giulia, Golfo dei Poeti Relais & Spa in Liguria e Villa Sparina Resort in Piemonte, l’Hotel Petrus, Gardena Grödnerhof Hotel & Spa in Trentino, mentre il Color Hotel style & design in provincia di Verona. In Toscana il Monsignor della Casa Country Resort & Spa nelle campagne toscane, lo Speronari Suites a Milano, Villa Spalletti Trivelli e il Parco dei Principe Grand Hotel & Spa a Roma, il Palazzo di Varignana Resort & Spa in provincia di Bologna e sempre in Emilia Romagna Villa Abbondanzi Resort a Faenza e il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites in Sardegna.

Le 3 new entry sono: Lido Palace a Riva del Garda in Trentino, il Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius in Sardegna e lo splendido Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT a Marsala in Sicilia.

La nuova guida comprende 183 hotel selezionati in 40 Paesi del mondo, dalle residenze storiche ai boutique hotel di design, dalle Spa più esclusive ai resort sul mare, ogni struttura incarna i valori di eleganza, autenticità e ospitalità che rendono la guida unica nel suo genere.

La nuova guida, stampata su carta riciclabile, è acquistabile online al costo di 18.95 euro nella sezione Gift Shop.