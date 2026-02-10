Ospitalità luxury: le aperture imperdibili del 2026

Dalla Scozia all’Arabia Saudita, passando per l’Africa, fino a isole meno battute tra Indonesia e Malta, il 2026 vedrà una serie di nuove aperture che disegnano una geografia del viaggio diversa, fatta di luoghi in evoluzione e territori ancora poco esplorati.

La società di consulenza e PR specializzata nel settore del turismo di lusso Perowne International ha realizzato una selezione delle mete più sorprendenti da tenere d’occhio per il nuovo anno. Eccole.

Europa

Sutherland, Scozia

Immersa nelle regioni più remote delle Highlands scozzesi, il Sutherland è una terra ancora selvaggia. A maggio 2026, però, WILDLAND, il più ambizioso progetto di conservazione del territorio in Europa, presenterà HOPE: un nuovo rifugio che unisce design rigenerativo e una narrazione profondamente radicata nel territorio. Realizzato in collaborazione con gli interior designer Cecil & Boyd, Hope comprenderà un hotel, cottage indipendenti e un adventure center, il tutto inserito in un paesaggio il cui perimetro è definito da antichi loch, brughiere e un geoparco riconosciuto dall’UNESCO, dove le scogliere si affacciano nel Mare del Nord.

Bodrum, Turchia

Situato in una posizione strategica lungo la costa settentrionale della penisola di Bodrum, OKU BODRUM aprirà nel maggio 2026, in una delle destinazioni più ambite d’Europa. Un retreat a picco sulla scogliera, incorniciato da mare e montagne che offrirà soltanto 58 camere, una spa con hammam e sauna, una terrazza yoga panoramica in cima alla collina, cabine per trattamenti all’aperto sulla spiaggia e tre ristoranti signature. La posizione dell’hotel non solo garantisce accesso diretto a una baia protetta, ma è anche strategica per esplorare la regione via terra e via mare, grazie al pontile privato che consente l’accesso in barca.

Borgogna, Francia

Situato tra i vigneti Premier Cru di Pommard, CHÂTEAU LA COMMARAINE aprirà a febbraio 2026 come il primo hotel cinque stelle della Borgogna immerso in un vigneto operativo, ridefinendo l’enoturismo in una delle regioni più celebrate al mondo. Risalente al 1112, la storica tenuta è stata meticolosamente restaurata per preservarne e offrirà workshop di viticoltura, degustazioni in cantina e ‘Wine Safari’. Gli ospiti potranno assaporare una cucina stellata nei due ristoranti guidati da Christophe Raoux, rilassarsi nella spa o godere delle ampie vedute sui vigneti dalla piscina esterna riscaldata di 18 metri.

Attard, Malta

A maggio 2026, Malta darà il benvenuto a un pezzo di storia nel centro antico: CASA BONAVITA. Questa antica dimora famigliare risalente al XVIII secolo, nel cuore di Attard, prende nuova vita come boutique hotel di 17 stanze, sotto la visione di Christopher e Suzanne Sharp, co-fondatori di The Rug Company. Circondata da giardini in cui regna il profumo dei gelsomini, la proprietà combina la calma mediterranea ad un design ricco e raffinato: piastrelle siciliane dipinte a mano, cimeli di famiglia e carte da parati de Gournay.

Firenze, Italia

Giugno 2026 vedrà il lancio de LA RÉSERVE FIRENZE, un elegante palazzo del 15° secolo nel capoluogo toscano, segnando il debutto italiano del brand. La Réserve porta la visione distintiva dell’ospitalità di Michel Reybier in un palazzo del XV secolo, nella storica Via Santo Spirito, in collaborazione con i proprietari Grégory e Olivia Marciano. Sei appartamenti privati con una o due camere da letto – alcuni con viste mozzafiato sulla città e sul fiume Arno – saranno completati da palestra, biblioteca, lounge e una suggestiva terrazza panoramica sul tetto.

Roma, Italia

Situata all’interno di un palazzo del XVIII secolo in Via dei Prefetti, CASA J.K. PLACE ROMA, che aprirà nella primavera 2026, è stata pensata per offrire l’atmosfera di un’elegante residenza privata, con cucine completamente attrezzate e spazi dedicati alla convivialità. Le residenze vantano ampi bagni e cabine armadio, e sono perfette sia per soggiorni brevi sia per periodi più lunghi. Gli ospiti potranno usufruire di palestra, lounge privata, ristorante, bar e, ovviamente, il servizio impeccabile che ha reso gli hotel J.K. famosi nel mondo.

Amsterdam, Olanda

Nel gennaio 2026, lo storico Conservatorium Hotel è rinato come come MANDARIN ORIENTAL CONSERVATORIUM, AMSTERDAM. Situato nel Quartiere dei Musei della città, a breve distanza da importanti punti di riferimento culturali come il Rijksmuseum, lo Stedelijk Museum e il Concertgebouw, la struttura ospiterà lo Chef, ristoratore e autore Yotam Ottolenghi con l’apertura del ristorante Ottolenghi Amsterdam, il suo primo ristorante nei Paesi Bassi e il secondo nell’Europa continentale.

Mallorca, Isole Baleari

Il resort sorge su una penisola lungo la Costa d’en Blanes. Affacciata sulle acque scintillanti di Puerto Portals e sui monumenti storici della capitale di Maiorca, Palma, l’hotel si colloca nel comune di Calvià. MANDARIN ORIENTAL PUNTA NEGRA, MALLORCA promette esperienze d’eccezione: dalla raffinata cucina in stile Nobu di Matsuhisa, alla steakhouse contemporanea ispirata alla tradizione maiorchina di Leña; dai sapori messicani di Jacinta, alle influenze mediterranee e levantine di Leppoc, fino alle tapas spagnole di Sobretaula. La Spa è un vero santuario per mente e corpo, e offre una varietà di esperienze pensate per evadere dalla quotidianità, tra cui una vasca idromassaggio, bagno turco, piscina fredda e docce sensoriali che combinano acqua, luce e aromaterapia.

Africa

Okavango Delta, Botswana

Da oltre trent’anni SINGITA è un punto di riferimento nel turismo in Africa, e oggi il brand amplia il proprio portfolio con l’apertura di Singita Elela Lodge, una nuova struttura destinata a diventare un unicum nel Delta dell’Okavango, in Botswana. L’inaugurazione è prevista per l’11 dicembre 2026. Aperto tutto l’anno, Elela – parola setswana che significa ‘scorrere’ – è stato concepito per dialogare con i ritmi stagionali del Delta, attraverso un linguaggio architettonico ispirato al movimento e alla continuità. Il lodge sarà composto da otto campi circolari, da una a quattro camere da letto ciascuno, collegati da passerelle sopraelevate che si estendono sulle pianure alluvionali, adattandosi alle naturali variazioni del livello dell’acqua.

Asia

Rote, Indonesia

NIHI Hotels, il gruppo dietro il celebre NIHI SUMBA, apre un nuovo capitolo sull’isola di Rote con l’inaugurazione di NIHI Rote & Hospitality Academy, prevista per aprile 2026. Guidata da Michael Schwab e ispirata all’eredità della Sumba Foundation, l’Academy formerà giovani talenti locali, diventando al tempo stesso il primo punto di accoglienza per gli ospiti.

Accanto all’Academy, prenderà vita NIHI Rote, con 21 ville realizzate artigianalmente, il NAMO Beach Club e un’ampia proposta di esperienze legate all’oceano: dal surf e dalle immersioni, fino alle uscite a bordo della flotta privata NIHI.

Medio oriente

Jeddah, Arabia Saudita

Affacciato sull’incantevole costa del Mar Rosso, questo nuovo e sofisticato indirizzo offrirà ai viaggiatori più esigenti una destinazione tutta da scoprire, un’alternativa ispirata per chi ha già vissuto il fascino di Dubai e dell’Oman. Con 182 camere di lusso e 120 residenze branded, ciascuna dotata di terrazze private e viste ininterrotte sul Mar Rosso, RAFFLES JEDDAH è destinato a diventare un punto di riferimento per l’arte locale e l’artigianato decorativo. Gli ospiti potranno godere di tre ristoranti con proposte gastronomiche innovative e una mixology analcolica di livello mondiale, una spaziosa Raffles Spa con sette cabine di trattamento, una suite VIP per coppie e per signore, una sala relax e aree termali separate per uomini e donne, oltre a centri fitness e piscine.

ll primo Regent hotel in Medio Oriente REGENT JEDDAH occuperà una delle location più prestigiose sul lungomare della città, offrendo viste ininterrotte sulla Corniche, sul circuito di Formula 1 di Jeddah e sul Mar Rosso. Con i suoi 29 piani, l’hotel introdurrà un livello di raffinatezza senza pari nella regione, definito da un design eccezionale, un servizio di classe mondiale e un’ospitalità senza eguali. La struttura comprenderà 182 camere e cinque attici, ciascuno con viste panoramiche sul Mar Rosso. Il primo Regent Spa al mondo occuperà 1.500 metri quadrati della proprietà, con piscine interne ed esterne e un health club di 200 metri quadrati. Regent Jeddah è destinato a diventare un punto di riferimento iconico nella regione al momento della sua apertura il prossimo anno.