Ospitalità non-profit: Antitrust chiarisce i limiti alla promozione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sul nodo che da decenni divide il settore della ricettività senza scopo di lucro, rappresentato da 3.000 Case per Ferie con 200.000 posti letto.

La questione era stata sollevata dall’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, richiamando la Legge 17 maggio 1983 n. 217 -poi recepita da quasi tutte le Regioni- che stabilisce come queste strutture debbano essere ‘gestite al di fuori dei normali canali commerciali’. Un passaggio interpretativo che, nel tempo, ha portato molte amministrazioni a escluderle da agenzie, pubblicità e portali di prenotazione online.

L’Associazione aveva denunciato tale esclusione, giudicandola anacronistica e ingiustamente penalizzante in un mercato ormai aperto e diversificato verso ogni forma di ospitalità.

Con una delibera del 14 ottobre, l’Antitrust ha chiarito che secondo la normativa vigente l’esclusione dai canali commerciali non rappresenta una violazione delle regole di concorrenza, “in ragione delle specificità dell’attività in questione e dell’esistenza di canali di promozione alternativi”.

Pur non introducendo una completa liberalizzazione, il pronunciamento esplicita però che le Case per Ferie possono promuoversi attraverso circuiti dedicati, come ad esempio il portale ospitalitareligiosa.it, salvaguardando la loro identità solidale.

Il presidente dell’Associazione O.R.I., Fabio Rocchi, ha accolto con rispetto la delibera, ma avverte: “Resta aperta la questione del pieno riconoscimento dell’ospitalità non-profit come parte integrante del sistema ricettivo e turistico italiano. È tempo di superare ostacoli che ancora penalizzano queste realtà trasparenti e radicate sul territorio”. Rocchi auspica che “questa decisione possa comunque riaprire un confronto più ampio, orientato all’equità e alla valorizzazione di un patrimonio sociale e culturale unico al mondo”.