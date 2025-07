Tende safari, yurte e bubble: impazza il glamping

Dalle case hobbit alle cupole di cristallo, in Italia quest’estate crescono le proposte dedicate a chi non sa rinunciare al lusso ma ama anche l’avventura nel cuore della natura.

Tra gli indirizzi più gettonati, in Emilia Romagna c’è un bubble glamping tra i vigneti. Il Namoon bubble glamping di Ziano Piacentino (PC) è una grande bolla trasparente dotata di tutti i comfort per immergersi a 360° nei vigneti della Val Tidone.

In Campania invece c’è un glamping sui laghi: è il Nabi Resort e Glamping di Laghi Nabi, Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio (CE). Si tratta del primo glamping del Sud Italia, frutto di un originale progetto di bioarchitettura: le tende e i lodge luxury removibili ed ecosostenibili sospesi sull’acqua, dotati di tutti i comfort, punteggiano le rive, frequentate dall’avifauna lacustre. Qui si vive lo spirito avventuroso e la spontaneità del campeggio, non rinunciando ai servizi di un hotel di categoria superiore. Bellissima la Tenda Safari, perfetta per coppie di amici o famiglie, con lido esclusivo e collegamento diretto ai laghi, terrazza esterna con vasca idromassaggio e panorama straordinario.

E poi, una delle ultime novità: la Casa Galleggiante posizionata nel centro del lago, completamente realizzata in legno, con terrazza esterna, anch’essa galleggiante, arredata con comode sedute, tavolino basso e lettini prendisole.

Futuristici ma totalmente integrati nella natura, ecco i glass cube di Skyview Chalets del Toblacher See (BZ): un glamping elegante, eco-friendly e originale, a un passo dalle Dolomiti e vicino alle bellissime acque del Lago di Dobbiaco. Le forme architettoniche degli Chalets, tutti autonomi e appartati, si mimetizzano completamente nel bosco, e di notte, grazie alla copertura a scomparsa, invitano a sognare sotto un manto stellato senza confini. In ogni Chalet, ci si può rilassare in una sauna privata a infrarossi e nella versione deluxe nella vasca idromassaggio sulla terrazza con vista.

In Toscana, il Glamping il Sole a Civitella Paganico (GR) promette un’esperienza unica di vita rurale autentica su 85 ettari di azienda agricola attiva. Le sistemazioni sono speciali: la suggestiva Casa Hobbit, perfettamente integrata nel paesaggio con il suo design che ricorda le dimore della Terra di Mezzo; il tradizionale Tepee indiano per chi cerca l’essenza del campeggio con stile; la futuristica Cupola Crystal, una struttura trasparente che permette di dormire sotto le stelle; l’esotica Yurta mongola, con la sua forma circolare che richiama antiche tradizioni nomadi; e la romantica Casetta sulla Quercia, sospesa tra i rami come un nido d’amore panoramico.

Per chi sceglie la Sardegna, L’Essenza di Torpè (NU) celebra le tradizioni pastorali dell’isola. Tra 8000 ettari di natura, montagne, fiumi e mare, si ergono i quattro pinnettus, le tradizionali capanne circolari dei pastori sardi: costruzioni con base in pietra locale e copertura in frasche su telaio di rami, che Marina, la padrona di casa, ha tramutato in accoglienti alloggi per 2-3 ospiti, tutti dotati di bagno privato.

Nascosto in un angolo della Riviera di Levante, a due passi dalle celebri Cinque Terre ma lontano dalle folle turistiche, Sesta Terra Natural Resort è costituito da Cottage e Lodge che si inseriscono dolcemente nel paesaggio: costruzioni in legno, tessuti naturali e pietra locale, circondate da boschi di lecci, pini e querce, uliveti e vigneti. Una semplice parete di vetro separa l’intimità accogliente degli alloggi dalla natura e dalla vista straordinaria del mare. Il resort dipsone anche di un centro benessere e la piscina panoramica affacciata sul golfo