eDreams ODIGEO spinge l’abbonamento Prime in Sudafrica e America Latina

I viaggiatori italiani guardano sempre più al lungo raggio per l’estate 2026, mentre i modelli di consumo turistico consolidano la transizione verso i servizi digitali in abbonamento. Secondo gli ultimi dati rilasciati da eDreams ODIGEO (eDO), le ricerche effettuate dai connazionali nel primo semestre dell’anno evidenziano una crescita a doppia cifra per le destinazioni dell’emisfero australe: il Sudafrica balza in testa con un +27% rispetto allo stesso periodo del 2025, seguito dall’Argentina (+19%) e dal Messico (+7%).

A trainare le prenotazioni verso i viaggi a lungo raggio, tradizionalmente più costosi, è la richiesta di soluzioni flessibili. In questo scenario, la società ha accelerato la propria strategia pluriennale scalando il modello di abbonamento eDreams Prime proprio nei mercati chiave del Sudafrica, del Messico (che vanta un mercato totale dei viaggi da 32 miliardi di dollari) e dell’Argentina. I riscontri iniziali confermano l’efficacia della strategia app-first e basata sull’intelligenza artificiale proprietaria, ponendo le basi operative per raggiungere il target globale di 13 milioni di abbonati entro marzo 2030.

Come dichiarato dal CEO di eDreams ODIGEO, Dana Dunne, i progressi registrati oltre i confini europei dimostrano la scalabilità globale di Prime, capace di intercettare consumatori orientati al valore e alla massima flessibilità su voli, hotel e noleggi auto. L’espansione internazionale, che sfrutta l’alta penetrazione dei canali digitali e mobile in queste macro-aree, sta procedendo in linea con le previsioni finanziarie e con la tabella di marcia strategica presentata agli azionisti.