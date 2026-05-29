Alipay+ debutta in America Latina con i pagamenti cross-border

Alipay+ amplia la propria presenza in America Latina grazie a una nuova partnership con PVS, fintech specializzata in soluzioni di pagamento per il mercato latinoamericano. L’accordo punta a facilitare i pagamenti digitali cross-border per i viaggiatori internazionali, con particolare attenzione ai turisti asiatici ed europei sempre più presenti nella regione.

Il servizio sarà inizialmente attivo in Argentina e Cile e consentirà agli utenti delle oltre 50 app di e-wallet e banking partner di Alipay+, oltre che dei principali circuiti QR nazionali, di effettuare pagamenti tramite QR code presso i merchant affiliati a PVS. L’obiettivo è offrire un’esperienza di acquisto più semplice, sicura e trasparente, riducendo le difficoltà legate al cambio valuta e favorendo al tempo stesso i flussi turistici internazionali.

Grazie a un’unica integrazione tecnologica, gli esercenti locali potranno accettare pagamenti in valuta locale provenienti dai principali wallet digitali asiatici ed europei, accedendo anche a strumenti di marketing e engagement dedicati ai viaggiatori stranieri.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità importante per offrire ai visitatori internazionali un’esperienza di pagamento familiare e immediata attraverso gli strumenti digitali che già utilizzano”, ha dichiarato Lucio Colunga, CEO di PVS, sottolineando come l’intesa favorisca anche nuove opportunità di crescita per le imprese locali.

Per Weixiao Jiang, General Manager for North Asia and the Americas di Alipay+, la partnership unisce “le capacità tecnologiche e le soluzioni di risk management di Ant International con la conoscenza del mercato locale e l’expertise normativa di PVS”, contribuendo ai processi di digitalizzazione e innovazione della regione.

Ant International gestisce mediamente oltre 20 milioni di transazioni giornaliere e opera a livello globale nel settore dei pagamenti digitali, della digitalizzazione e dei servizi finanziari basati sull’intelligenza artificiale. Tra le soluzioni sviluppate figura anche Alipay+ NFC, che permette pagamenti contactless cross-border grazie alla collaborazione con Mastercard, già disponibile in diversi mercati latinoamericani tra cui Argentina, Brasile e Messico.

L’espansione in America Latina rientra nella strategia di rafforzamento delle collaborazioni con fintech e provider locali. Tra queste figura anche l’accordo con R2 in Messico per ampliare l’accesso al credito alle PMI. Nel maggio 2025, inoltre, Ant International è diventata sponsor ufficiale per l’Asia della Nazionale argentina di calcio.