Casting Tour per Disneyland Parigi: incontri a Bologna e Napoli

Disneyland Parigi, prima destinazione turistica europea, lancia un nuovo ‘Casting Tour’ in tutta Europa in vista dell’espansione del suo parco Walt Disney Studios e annuncia 8.000 nuovi contratti di lavoro, in particolare nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, dei servizi tecnici, dell’orticoltura e della tecnologia dello spettacolo.

Le selezioni dei candidati per quanto riguarda l’Italia si svolgeranno il 25 novembre a Bologna presso l’hotel NH Bologna de la Gare, e il 27 novembre a Napoli presso lo Starhotel Terminus.

Disneyland Paris, prima destinazione turistica europea, sta vivendo un momento importante della sua storia, la trasformazione del Parco Walt Disney Studios che cambierà il suo nome in Disney Adventure World con l’apertura di World of Frozen nel 2026.

I candidati alle selezioni possono prenotare un colloquio sul sito http://careers.disneylandparis.com/. L’inizio dei contratti può variare con la possibilità di entrare a far parte della squadra di Disneyland Paris già dalla stagione natalizia 2025.

I candidati che non possono partecipare alle tappe del Casting Tour hanno la possibilità di candidarsi online tutto l’anno sul sito ufficiale http://careers.disneylandparis.com.

Potranno sostenere un colloquio in videoconferenza o partecipare a una sessione di selezione organizzata a Marne-la-Vallée. Disneyland Paris rinnova costantemente il suo impegno per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo durante tutto l’anno opportunità di stage e tirocini alternati all’interno dei reparti operativi e di supporto.