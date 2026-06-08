La nuova esperienza immersiva dei parchi Wonderwood con Snoopy

Snoopy e i Peanuts debuttano nei parchi avventura Wonderwood del Lago Maggiore e del Lago di Como con due itinerari per famiglie, pensati per favorire il contatto con la natura e la disconnessione digitale. I percorsi, della durata di circa 30 minuti, si svolgono a piedi e propongono attività interattive dedicate all’ambiente.

Al Wonderwood Lago Maggiore, il percorso Peanuts – Lake Explorer si sviluppa alla scoperta della biodiversità delle pendici del Monte Carza, mentre al Wonderwood Spina Verde, sul Lago di Como, l’itinerario Peanuts – Wood Explorer attraversa il bosco regionale protetto, tra castagni, farnie e betulle. In entrambi i percorsi, i bambini sono invitati a riconoscere tracce della fauna selvatica e caratteristiche della flora attraverso prove di memoria e quiz.

I nuovi sentieri si affiancano al Gruffalò Nature Discovery, esperienza dedicata al personaggio del libro per bambini di Julia Donaldson. Inaugurato nel 2025, il sentiero del Gruffalò parte dal Wonderwood Lago Maggiore e, lasciati alle spalle ponti sospesi e zipline, si sviluppa tra radure e scorci panoramici fino a raggiungere, in mezz’ora di cammino, la Big Bench di Trarego Viggiona.

“Questi nuovi progetti puntano sulla filosofia dell’EducAction, ovvero sull’idea che non si possa insegnare il rispetto per l’ambiente senza prima aver creato un legame emotivo tra il bambino e la terra”, dichiara Massimiliano Freddi, CEO e Founder di Wonderwood. “La scelta di guide come i personaggi dei Peanuts e il Gruffalò serve a facilitare un dialogo tra genitori e figli, spesso interrotto dalla tecnologia. Quando una famiglia cammina insieme nel bosco, condividendo una prova di memoria o un quiz, si creano ricordi e si prepara il bambino a diventare un adulto più consapevole”.

Al termine dei due percorsi Peanuts viene consegnato ai bambini il diploma di Amico della Natura, mentre il percorso del Gruffalò si conclude con il diploma di Topo Tremendo. Wonderwood propone così esperienze all’aria aperta tra attrazioni, attività condivise e scoperta dell’ambiente.

Informazioni, biglietti e calendari di apertura sul sito di Wonderwood.