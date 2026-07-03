Mercato Tax Free trainato dalla Gen Z: +22% di shopper in Italia

La Gen Z non è il futuro del Tax Free Shopping: è già il motore della sua crescita. Lo evidenzia la nuova analisi di Global Blue, che fotografa i comportamenti d’acquisto dei giovani viaggiatori internazionali tra aprile 2025 e marzo 2026. In Italia, nell’ultimo anno, il numero di shopper Gen Z è cresciuto del +22%, mentre la relativa spesa Tax Free è aumentata del +11%, confermando il ruolo sempre più centrale di questa generazione nella trasformazione del retail.

Sotto il profilo della mappatura geografica e merceologica utile agli operatori del turismo urbano, Milano si conferma la seconda città europea per spesa Tax Free della Gen Z (con l’11% di quota totale), superata solo da Parigi. Nel capoluogo lombardo la spesa media supera i 1.400 euro per shopper, staccando nettamente piazze storiche come Roma (870 euro), Barcellona (720 euro) e Firenze (600 euro).

A trainare lo scontrino medio sono soprattutto i segmenti degli orologi (+33%), della gioielleria (+19%) e dell’abbigliamento (+16%), con una netta preferenza per le borse, che da sole concentrano il 27% della spesa dei clienti più giovani. A livello di mercati emissori, gli Stati Uniti si confermano il primo bacino di provenienza (21% degli shopper e +20% di crescita), seguiti dalla Cina che balza al 10% del totale con un incremento del +48% nell’ultimo anno.