Tra le città più accoglienti al mondo 2026 anche un’italiana

Il borgo medievale di Montepulciano, in Toscana, entra nella lista delle città più accoglienti al mondo nel 2026 secondo Booking.com. Si tratta dell’unica città italiana inclusa nella selezione globale dei Traveller Review Awards 2026, riconoscimento assegnato sulla base delle recensioni verificate dei viaggiatori di tutto il mondo. La lista valorizza i luoghi in cui l’ospitalità è fatta di attenzione autentica, cura dei dettagli e relazioni umane capaci di rendere ogni soggiorno memorabile.

Immersa tra le colline della Valdichiana, Montepulciano è da sempre sinonimo di storia, cultura ed eccellenza enogastronomica. Un’identità forte che si riflette anche nella capacità di accogliere i viaggiatori con uno stile caloroso e genuino, riconosciuto oggi a livello globale. Il riconoscimento arriva nell’ambito della 14^ edizione dei Traveller Review Awards, che nel 2026 premiano 1,81 milioni di partner di viaggio in 221 Paesi e territori, sulla base di oltre 370 milioni di recensioni verificate. Nel dettaglio, sono stati premiati 1.817.848 alloggi, 1.977 compagnie di noleggio auto e 137 fornitori di servizi di trasferimento aeroportuale, a conferma di un ecosistema dell’ospitalità sempre più ampio e integrato.

L’Italia si conferma anche nel 2026 il Paese con il maggior numero di partner premiati: 214.666 strutture hanno ricevuto un Traveller Review Award, seguita da Francia (170.596) e Spagna (152.292). Un risultato che consolida il ruolo dell’Italia come punto di riferimento globale per qualità dell’accoglienza e affidabilità dell’esperienza di viaggio. A livello di tipologie di alloggio, gli appartamenti restano la categoria più premiata (oltre 900.000 riconoscimenti), seguiti da case vacanza e hotel. Campeggi e ville registrano invece l’incremento più significativo rispetto all’anno precedente (+15%), segnale di un crescente interesse verso soggiorni autentici e fortemente legati al territorio.

Ecco la lista delle città più accoglienti al mondo nel 2026:

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwan

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Regno Unito

Fredericksburg, Texas, Stati Uniti

Pirenópolis, Brasile

Swakopmund, Namibia

Takayama, Giappone

Noosa Heads, Australia

Klaipeda, Lituania

“Dagli host che accolgono i viaggiatori come se fossero a casa ai piccoli gesti quotidiani che rendono speciale un soggiorno, l’ospitalità è fatta di persone prima ancora che di luoghi”, ha commentato Alessandro Callari, regional manager Italia di Booking.com. “Il riconoscimento di Montepulciano tra le città più accoglienti al mondo dimostra come l’Italia continui a esprimere un modello di accoglienza autentico, capace di lasciare un segno profondo nell’esperienza dei viaggiatori”.

“Essere indicati tra le città più accoglienti al mondo è un grande onore per Montepulciano, soprattutto perché si tratta di un riconoscimento autentico, nato direttamente dalle opinioni dei viaggiatori” ha dichiarato Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano.