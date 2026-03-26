A Pasqua il last minute torna protagonista tra risparmio e semplicità

Oggi sempre più italiani percepiscono l’organizzazione di un viaggio come un processo complesso e dispersivo. Non sorprende quindi che, secondo i dati, l’88% delle famiglie scelga di restare a casa durante le vacanze di Pasqua, rinunciando a partire.

Da questa evidenza nasce il messaggio chiave della campagna: non è mai troppo tardi per prenotare la vacanza che si merita. lastminute.com semplifica ogni fase del processo, rendendo la prenotazione rapida e immediata e lasciando ai viaggiatori più tempo per vivere l’esperienza.

A rendere ancora più concreta l’idea di una partenza spontanea, la piattaforma offre attualmente uno sconto di 100 euro ogni 1.750 euro spesi sulle prenotazioni per le vacanze di Pasqua, utilizzando il codice voucher FLOWER. Un’opportunità che rende le offerte last minute non solo facili da organizzare, ma anche competitive rispetto al costo medio di una settimana trascorsa a casa, che per una famiglia italiana può avvicinarsi ai 2.000 euro.

Con le partenze per Pasqua in crescita contenuta (+26% tra le famiglie), emerge un’opportunità ancora poco sfruttata: scegliere la comodità e la convenienza di un viaggio prenotato all’ultimo momento.