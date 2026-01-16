Alpitour World nomina Fabio Panzeri come Group General Manager

Fabio Panzeri entra in Alpitour World con il ruolo di Group General Manager. A riporto diretto del presidente e ad Gabriele Burgio, Fabio Panzeri avrà la responsabilità di coordinare le aree Organizzazione e Finance, oltre alle aree di Business legate al Tour Operating di Alpitour World, a Neos, VOIhotels e Jumbo Tours.

Nel corso della sua carriera, Fabio Panzeri ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Prelios, come General Manager e CEO di Prelios Credit Servicing, in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni, dopo aver iniziato la propria carriera in Bain & Company. È laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi e ha conseguito un MBA alla Kellogg School of Management.

“L’ingresso di Fabio Panzeri rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo – ha detto Burgio – La sua esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e nella definizione di strategie operative e finanziarie sarà un contributo fondamentale per sostenere la crescita del Gruppo e favorire una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le diverse divisioni”.

Panzeri ha assunto ufficialmente l’incarico a partire dal 7 gennaio 2026.