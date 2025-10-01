Boom di viaggiatori asiatici in Italia durante la Golden Week

La Golden Week è uno dei periodi festivi più importanti in Asia, che si celebra ogni anno solitamente tra settembre e ottobre. Nel 2025 si svolge dal 1° all’8 ottobre. In Cina coincide con la Festa Nazionale e rappresenta una delle vacanze più lunghe del Paese. Durante questa settimana, milioni di persone viaggiano per ricongiungersi alla famiglia o per vacanza, rendendola il periodo turistico più intenso dell’anno in Asia, dopo il Capodanno cinese. Quest’anno coincide con il Festival di metà autunno, offrendo una pausa media di otto giorni, estendibile fino a 12 combinando le ferie annuali. Questo “super ponte” ha stimolato un forte aumento dei viaggi internazionali, con un incremento del 22% delle prenotazioni di voli dalla Cina verso l’Italia rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati del gruppo Trip.com.

“Con l’avvicinarsi della Golden Week, la dinamica delle prenotazioni continua a crescere e i ranking cambiano con le decisioni dell’ultimo minuto dei viaggiatori asiatici. L’Italia beneficia fortemente di questo trend: le sue città storiche, i musei di fama mondiale e l’architettura unica attirano un numero sempre maggiore di visitatori, anche al di fuori di Roma – afferma Andy Washington, General Manager Europe di Trip.com – Queste vacanze più lunghe offrono ai viaggiatori maggiore libertà di esplorare, e lo vediamo riflesso nella crescita costante di nuovi arrivi in città come Catania e Bolzano”.

L’Italia si conferma tra le principali mete per i turisti asiatici in viaggio durante la Golden Week, con le città principali in decisa affermazione.

Classifica delle città italiane più prenotate:

Roma Milano Firenze Venezia Napoli Pisa Catania Palermo Bolzano Verona

Roma rimane la città più visitata, ma Napoli registra un incremento straordinario del 132% rispetto all’anno precedente, mentre città meno conosciute come Catania e Bolzano crescono rispettivamente del 129% e 121%. Anche Verona (+118%) e Firenze (+90%) mostrano forti aumenti interannuali, a testimonianza dell’interesse crescente per scoprire l’Italia oltre la capitale.

I viaggiatori asiatici mostrano grande interesse per i monumenti iconici e i siti culturali italiani. Quest’anno, la Galleria degli Uffizi di Firenze conquista il primo posto tra le attrazioni più prenotate su Trip.com, superando il Colosseo, al primo posto nel 2024.

Classifica delle attrazioni italiane più prenotate:

Galleria degli Uffizi Cattedrale di Santa Maria del Fiore Duomo di Milano Museo del Cenacolo di Leonardo Colosseo Centro Storico di Siena Parco Archeologico di Pompei Pantheon Castel Sant’Angelo Galleria dell’Accademia di Firenze

Gli Uffizi si posizionano anche come sesta attrazione più visitata tra Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, con le prime 5 posizioni occupate da siti culturali di Barcellona e Parigi: Sagrada Familia, Louvre, Casa Milà (La Pedrera), Palazzo di Versailles e Casa Batlló.

Se Londra resta la città più prenotata durante la Golden Week 2025 nei cinque mercati europei principali (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), le destinazioni italiane occupano ben cinque posti nella top 10: Roma (#4), Milano (#5), Firenze (#7), Siviglia (#8) e Venezia (#9). È chiaro che l’attrattiva del Bel Paese è forte, con i turisti asiatici che arrivano in massa per vivere la Dolce Vita. Altri hotspot emergenti in Europa registrano anch’essi aumenti impressionanti a due e tre cifre. La città tedesca di Düsseldorf guida la classifica con una crescita interannuale del 188%, attrattiva per la sua vivace cultura birraria e la scena artistica e di moda all’avanguardia.