Boom in estate per Viaggia con Carlo: al top Nepal, Uganda, Kazakistan e Perù

È un’estate di numeri in decisa crescita quella di Viaggia con Carlo che, con il supporto dell’organizzazione tecnica di Viaggigiovani.it, segna un incremento del +70% di partecipanti ai propri tour rispetto al 2024. Il 2025, anche alla luce di questi dati eclatanti, segna un cambio di passo significativo nella domanda di esperienze outdoor autentiche, con quattro destinazioni in netta ascesa: Nepal, Uganda, Kazakistan e Perù. I viaggi esplorativi, ad alto tasso emozionale e fuori dalle rotte canoniche, diventano sempre più desiderabili per un pubblico trasversale, preparato e in cerca di esperienze vere.

L’estate 2024 aveva già posto solide basi con partenze ben distribuite su Mongolia, Nepal, Kazakistan, Perù, Uganda e Marocco. Ma è il 2025 a segnare il sorpasso e il cambio di rotta: le proposte di viaggio sono aumentate, così come i partecipanti, e in alcune destinazioni le partenze si sono addirittura duplicate.

Ma entriamo più nel dettaglio:

• Perù – Huayhuash: da 9 partecipanti nel 2024 (con netta predominanza femminile) a due gruppi da 15 e 13 persone nel 2025, con una crescita significativa del segmento maschile. Un trekking che unisce alta quota e introspezione.

• Uganda – Alla ricerca dei gorilla: raddoppio delle partenze, leggero abbassamento dell’età media (da 50 a 41 anni) e sempre più apprezzata la componente overland ed esplorativa di questo viaggio ricco di biodiversità. Prossime partenze: “Uganda, safari tra i primati” (Febbraio 2026).

• Kazakistan – I segreti del Mangystau e combinato con Uzbekistan: partecipazioni raddoppiate e target che si abbassa drasticamente da 63 a 42 anni. Piace l’inedito mix tra avventura estrema e atmosfere da fiaba centroasiatica.

• Nepal: si conferma la destinazione più stabile e ampia dell’intera programmazione, con numerosi trekking attivi anche nell’autunno 2025 e nella primavera 2026. Un ventaglio ricco e ben strutturato di itinerari, dall’evergreen “Everest Base Camp” all’intimo e poco inflazionato “Langtang e Tamang Heritage Trek”. Tra i tour più richiesti in calendario anche “Annapurna e il Tilicho Lake” e “Trekking Manaslu”.

A determinare questo salto di qualità nelle vendite e nella percezione del brand, sono stati interventi strutturali e strategici ben calibrati tra i quali:

• Trasparenza sui prezzi: la comunicazione chiara del costo dei viaggi ha generato fiducia e migliorato la conversione. Il valore percepito è cresciuto, specialmente per destinazioni complesse come il Nepal;

• Restyling del sito web: oggi l’esperienza utente è più fluida, intuitiva e orientata alla conversione;

• Rebranding dell’identità visiva di Viaggia con Carlo con un nuovo logo, payoff e visual identity, che hanno rafforzato la riconoscibilità del brand;

• Comunicazione potenziata lungo tutto il customer journey: più coinvolgente, partecipativa e mirata a intercettare un pubblico consapevole e motivato.