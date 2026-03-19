CaboVerdeTime apre le vendite del Robinson Boa Vista

Accolta con grande interesse dal mercato, l’apertura vendite del resort cinque stelle Robinson Boa Vista, con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027, rappresenta per CaboVerdeTime un passaggio strategico che da un lato diversifica l’offerta sull’isola di Boa Vista, introducendo una proposta di fascia alta, e dall’altro rafforza il posizionamento dell’operatore come punto di riferimento per l’arcipelago di Capo Verde, forte di una consolidata specializzazione sull’isola di Sal.

La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italianoe apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità di un paesaggio ancora in gran parte incontaminato, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.

Situato sulla spettacolare Praia de Chaves, una delle spiagge più suggestive dell’isola, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto, dove lunghe distese di sabbia dorata incontrano l’oceano Atlantico. La struttura, completamente nuova, si distinguerà per uno stile architettonico elegante e contemporaneo, capace di dialogare con il paesaggio senza sovrastarlo.

Tra gli elementi più iconici spicca la scenografica infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine dislocate strategicamente – tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità. Le 322 camere, oltre alla luminosità e alla ricchezza delle dotazioni, avranno tra i punti di forza le ampie dimensioni, con superfici che partiranno da 33 mq, garantendo comfort e funzionalità in linea con gli standard internazionali del brand. Parte del circuito Robinson Club, il resort sarà caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento, con un’offerta strutturata e dinamica.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’ingresso in programmazione e l’apertura vendite del Robinson Boa Vista, una struttura che rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggio e dei loro clienti”, commenta Pietro Dusi, responsabile Commerciale e Vendite di CaboVerdeTime.

Un altro asset della struttura, oltre alla spiaggia, è la sua posizione strategica: il resort dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista, con un tempo di trasferimento di soli 5 minuti, rendendo l’esperienza di viaggio particolarmente fluida fin dall’arrivo. Il Robinson Boa Vista sarà prenotabile con voli di linea e soluzioni personalizzabili, grazie a un supporto dedicato alle agenzie nella costruzione di itinerari su misura, affidato a Gloria Campostrini, responsabile del reparto booking tailor made di CaboVerdeTime.