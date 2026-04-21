Cisalpina Tours International lancia CTI Welfare

Il welfare aziendale si consolida sempre più come leva strutturale nella gestione del capitale umano. In Italia oltre il 60% delle grandi imprese ha già adottato sistemi di welfare organizzato, mentre anche le PMI stanno accelerando l’introduzione di strumenti dedicati grazie agli incentivi fiscali e alla contrattazione collettiva.

Parallelamente cresce l’attenzione verso benefit sempre più personalizzati. Le nuove generazioni privilegiano soluzioni flessibili e immediate, mentre i lavoratori più senior mostrano maggiore interesse per sanità integrativa e previdenza complementare.

In questo scenario si inserisce il lancio di CTI Welfare, il nuovo servizio sviluppato da Cisalpina Tours International in collaborazione con Jakala, società europea specializzata in soluzioni data-driven e intelligenza artificiale.

L’iniziativa nasce dall’evoluzione delle esigenze delle aziende corporate, dove le funzioni HR e Procurement convergono verso modelli integrati che includono servizi rivolti direttamente ai dipendenti. Da un lato le direzioni HR puntano a rafforzare engagement e retention, dall’altro il Procurement mantiene il controllo sull’efficienza e sulla governance della spesa legata ai benefit.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale co-branded attraverso cui ogni dipendente può accedere con un proprio profilo e utilizzare il credito welfare per acquistare prodotti e servizi. L’offerta comprende attività sportive, abbonamenti, eventi, servizi sanitari e iniziative dedicate al benessere.

Elemento distintivo dell’ecosistema è la componente travel, resa possibile grazie alla sinergia con il Gruppo Bluvacanze – parte del gruppo MSC – già attivo con il programma ‘Bluwelfare’. Pacchetti turistici, esperienze di viaggio, trasporti ferroviari, autonoleggio, voli e soggiorni in hotel o resort diventano così accessibili tramite il credito welfare, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni orientate al tempo libero e al work-life balance.

Dal punto di vista operativo, Cisalpina Tours International mantiene il presidio sul segmento travel adattandolo alla logica dei flexible benefits, mentre Jakala opera come provider tecnologico e gestionale, ampliando la piattaforma con servizi non turistici.

“Con CTI Welfare diamo continuità a un percorso avviato già negli anni scorsi, evolvendo un’idea di servizio più ampia e integrata che affianca le aziende nello sviluppo di politiche di welfare orientate al benessere e alla valorizzazione dell’esperienza dei dipendenti”, sottolinea Loretta Bartolucci, Global Commercial Director di Cisalpina Tours International.

Secondo Giacomo Lorusso, Managing Director di Jakala, l’obiettivo è introdurre una logica data-driven nella gestione del welfare: “Attraverso piattaforme capaci di analizzare i comportamenti di utilizzo dei dipendenti è possibile ottimizzare l’offerta, personalizzare i servizi e migliorare l’efficacia degli investimenti, con ricadute positive su retention e clima aziendale”.

L’iniziativa evidenzia anche l’evoluzione del ruolo delle travel management company, sempre più orientate verso servizi consulenziali e integrati. L’integrazione con il welfare aziendale apre infatti nuove prospettive nella relazione con i clienti corporate, ampliando il perimetro tradizionale del travel management.