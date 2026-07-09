Creo compie 5 anni e punta al digitale dopo un 2025 da 20 milioni

Creo, l’operatore specializzato in viaggi tailor-made fondato nel 2021 da Fabrizio Imperatori, Jury Truffelli, Anya Bracci e Luigi Leone, taglia il traguardo dei cinque anni di attività archiviando un bilancio d’esercizio 2025 di rilievo, caratterizzato da un portfolio di oltre 70 destinazioni nel mondo e un fatturato di 20 milioni di euro. L’azienda ha annunciato l’avvio di una nuova fase industriale per il 2026, focalizzata su investimenti tecnologici per l’automazione dei flussi di lavoro e sul potenziamento della capillarità commerciale sul territorio italiano.

La strategia di crescita per l’anno in corso prevede una forte spinta sulla digitalizzazione, con l’introduzione di nuovi applicativi b2b pensati per velocizzare le risposte e semplificare l’operatività quotidiana delle agenzie di viaggi. In parallelo, l’operatore sta portando avanti il rafforzamento della propria rete di promotori commerciali per garantire una consulenza diretta e personalizzata alle imprese della distribuzione turistica, confermando un modello di business che esclude la disintermediazione e mette al centro il canale agenziale.

A fare il punto sui piani di espansione è Fabrizio Imperatori, co-fondatore di Creo: “Cinque anni sono un primo punto di arrivo, ma soprattutto una conferma. Siamo partiti con un progetto chiaro e oggi abbiamo un’azienda solida, riconosciuta dal mercato. La crescita ci dà fiducia, ma è soprattutto una responsabilità: continuare a evolvere senza perdere il rapporto diretto con le agenzie, che resta il cuore del nostro modello». Una visione condivisa dal co-founder Jury Truffelli, che delinea i prossimi passi: «Il 2026 sarà un anno importante per la nostra evoluzione. Stiamo investendo nella digitalizzazione dei processi e nello sviluppo di nuovi strumenti per rendere il lavoro delle agenzie sempre più semplice e veloce. Il nostro obiettivo è consolidare il ruolo di Creo come partner di riferimento per il trade, mettendo a disposizione competenze e strumenti per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione”.