Cresce Teorema Vacanze: +58% da gennaio a settembre

24 Settembre 2025, 11:45

Una crociera sul Nilo ha fatto da sfondo al Sales and Product Board Event di Volonline Group, momento di incontro e di confronto tra tutti i direttori delle Business Unit, della rete vendita e di alcuni product manager del gruppo. Tra i protagonisti dell’evento, Teorema Vacanze, che ha annunciato diverse novità per il prossimo autunno/inverno e per Pasqua e ponti di primavera 2026 e confermato, grazie a un’ottima stagione, un’Interessante crescita.

“Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggi pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato.

Dal 2022 a oggi, la crescita di teorema Vacanze è stata costante, conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. E anche quest’anno i numeri lo confermano: dal 1° gennaio al 15 settembre la crescita del prenotato sfiora il + 58% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre abbiamo superato del 15% il fatturato di tutto il 2024. Il target della clientela è prettamente composto da adulti, coppie e gruppi di amici, mentre solo l’8% di tutti i clienti prenotati appartiene al target famiglia”, commenta Luigi Deli, Founder & CEO di Volonline Group.

“Il podio dei prodotti e destinazioni più vendute in questo lasso di tempo è occupato al primo e secondo posto dall’Egitto, con la crociera del Nilo, e i soggiorni sul Mar Rosso; seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente – aggiunge Luca Frolino, brand manager Teorema Vacanze – Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica”.

Per l’alta stagione invernale, Teorema Vacanze ha già contrattualizzato 2.500 posti volo per destinazioni che spaziano dagli Emirati Arabi a Istanbul e Marrakech, da New York all’Oceano Indiano, dall’Estremo Oriente a Messico e Repubblica Dominicana e a molte altre mete classiche della stagione.

“Per la programmazione invernale, abbiamo 50 tour a conferma immediata, 2.000 posti volo da Milano, Roma, Napoli e Bari per il Mar Rosso, con la novità del volo diretto da Bologna. Per Pasqua e ponti di primavera, abbiamo già opzionato mille posti per diverse destinazioni e contiamo di uscire con tutto il prodotto entro fine mese” conclude Francesca Romeo, Operation Manager Teorema Vacanze.

crociera sul nilo Egitto Sales and Product Board Event teorema vacanze volonline Tour operator
