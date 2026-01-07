Fruit annuncia 4 new entry nel brand Fruit Village

Il Gruppo Fruit inViaggi annuncia una nuova fase di crescita e rinnovamento con l’acquisizione di quattro strutture strategiche che entrano a far parte del brand Fruit Village: il Dominicus Family Village di Grisolia (CS), il Casarossa Beach Village di Crotone, il Rotonda Beach Resort di Copanello (ex Villaggio Guglielmo) e il Patti Beach Resort di Patti Marina, in Sicilia.

Una caratteristica comune e distintiva dei quattro nuovi Fruit Village è la posizione privilegiata a pochi passi dal mare, una scelta precisa e fortemente voluta dal Gruppo per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei propri ospiti. Si tratta, infatti, della prima richiesta che arriva dalle agenzie di viaggio, alla ricerca di prodotti competitivi, facilmente vendibili e in grado di garantire un’esperienza di vacanza completa e di qualità.

“Il mercato turistico richiede strutture moderne, flessibili e di qualità reale – dice Andrea Langella, Direttore Operativo del Gruppo Fruit inViaggi – La nostra risposta è una vera e propria rivoluzione del prodotto, fatta di acquisizioni mirate, posizioni privilegiate e ristrutturazioni importanti”.

Tutti i villaggi interessati sono stati oggetto di interventi strutturali significativi.

Il Dominicus Family Village si distingue per un importante ampliamento con 42 nuove camere che, aggiungendosi a quelle storiche, completano l’offerta turistica di Fruit sulla costa tirrenica calabrese, oltre a una nuova sala ristorante e a un anfiteatro per l’intrattenimento.

Il Rotonda Beach Resort e il Patti Beach Resort presentano oggi un’offerta completamente rinnovata nelle camere e negli spazi comuni, mentre il Casarossa Beach Village, già ristrutturato negli anni recenti, entra nel portfolio Fruit Village con standard qualitativi già consolidati.

Prosegue, parallelamente, il percorso di upgrading delle strutture storiche del Gruppo: l’Holiday Beach di Diamante amplia la propria capacità ricettiva con camere tutte in tipologia Superior; La Brunese di Torre dell’Orso completa il salto di qualità passando da 3 a 4 stelle, con camere interamente rinnovate; infine, prende il via una prima fase di ristrutturazione delle camere del Baia della Rocchetta di Tropea.

Novità anche dal punto di vista organizzativo, il Gruppo accoglie Antonio Candurro nel ruolo di Responsabile Villaggi. Forte di una pluriennale esperienza nel settore turistico, Candurro entra in Fruit inViaggi per contribuire allo sviluppo del format Fruit Village, portando nuove idee, metodo e ulteriori migliorie operative.

“Le strutture sono fondamentali, ma sono le persone a fare la differenza – conclude Langella – Per questo diamo un grande benvenuto ad Antonio Candurro, certi che il suo contributo sarà determinante nel percorso di crescita del Gruppo”.