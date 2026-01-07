Fruit Village, tra le new entry anche una in Sicilia

C’è anche un po’ di Sicilia tra le 4 nuove acquisizioni annunciate a inizio 2026 dal Gruppo Fruit inViaggi: si tratta del Patti Beach Resort di Patti Marina che rientra nella nuova fase di crescita e rinnovamento del tour operator.

Una caratteristica comune e distintiva dei quattro nuovi Fruit Village è la posizione privilegiata a pochi passi dal mare, una scelta precisa e fortemente voluta dal Gruppo per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei propri ospiti. Si tratta, infatti, della prima richiesta che arriva dalle agenzie di viaggio, alla ricerca di prodotti competitivi, facilmente vendibili e in grado di garantire un’esperienza di vacanza completa e di qualità. Tutti i villaggi interessati sono stati oggetto di interventi strutturali significativi.

Il Patti Beach Resort presenta oggi un’offerta completamente rinnovata nelle camere e negli spazi comuni. Complessivamente si tratta di 150 camere, con nuove tipologie di camere, Sea Room e Country Room.