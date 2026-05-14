Futura Vacanze lancia la campagna #comunquevado

Futura Vacanze presenta la campagna ‘Comunque Vado’. Il claim che la sintetizza – ‘Comunque vada, quest’estate vado in vacanza’ -non è evasione, ma una presa di posizione. La vacanza viene riaffermata come scelta di benessere, momento di disconnessione legittimo e necessario, che Futura Vacanze si impegna a proteggere con strumenti concreti, tutele contrattuali reali e massima flessibilità.

Con questa iniziativa, Futura Vacanze sceglie di farsi carico delle incertezze del momento e di agire da facilitatore attivo per l’intera filiera. La campagna raccoglie e rilancia in modo organico una serie di proposte che restituiscono ad agenzie e viaggiatori la stabilità necessaria per guardare all’estate con fiducia e con la giusta consapevolezza.

Il concept di #ComunqueVado risponde a un bisogno preciso: in un contesto di incertezza diffusa, anche chi desidera partire può sentire il peso della decisione. L’obiettivo della campagna è offrire quella ‘autorizzazione emotiva’ che trasforma la preoccupazione in serenità, supportando il viaggiatore nel compiere una scelta di benessere consapevole. In questo scenario il ruolo dell’agenzia diventa centrale: non solo consulente di destinazione, ma garante di un patto di tranquillità che permette di prenotare oggi con la certezza di essere tutelati.

Il pilastro operativo della campagna è la garanzia ‘Zero Penali’: fino a 21 giorni prima della partenza è possibile annullare o modificare la prenotazione — cambiando destinazione, aeroporto o data — senza dover fornire alcuna motivazione. Nessuna domanda, nessuna penale. Uno strumento pensato per abbattere il rischio percepito e rendere la prenotazione un atto sereno, non un impegno vincolante.

La campagna interviene anche sul fronte dei costi di trasporto, spesso il primo ostacolo per i nuclei familiari. Con ‘Sardegna Mon Amour’ il passaggio nave è incluso per tutta la famiglia, eliminando una voce di spesa significativa. Con “Superbimbi” l’operatore agisce direttamente sul pacchetto, riducendo o azzerando la quota soggiorno dei più piccoli per i Futura Club e le strutture italiane e abbattendo contestualmente i costi del volo per i Futura Club all’estero. Una risposta concreta ai rincari del momento, che preserva la qualità dell’esperienza senza trasferire l’instabilità del mercato sul budget di chi parte.

La campagna introduce anche innovazioni nel modo di concepire la vacanza. Con ‘All You Can Stay’ cadono i vincoli dei calendari rigidi: per una selezione di Futura Club e strutture Futura Selected è possibile scegliere liberamente la durata del soggiorno, anche in alta stagione, costruendo una pausa su misura. Con ‘Futura Surprise’ si sceglie la regione e la data, lasciando all’operatore la selezione del Futura Club, con vantaggi economici significativi – fino al 50% – per chi mette la flessibilità davanti alla destinazione specifica. Flessibile per questa iniziativa, inoltre, la durata del soggiorno con opzioni che partono da 3 notti.

“Con #ComunqueVado abbiamo voluto dare una risposta concreta al clima di incertezza che stiamo attraversando. Siamo consapevoli che oggi il viaggiatore non cerca solo una destinazione, ma un porto sicuro dal punto di vista emotivo e contrattuale. Abbiamo scelto di assumerci noi il rischio, offrendo alle agenzie strumenti di flessibilità reale e garanzie tangibili, perché crediamo che la vacanza non sia un lusso sacrificabile, ma una necessità di benessere. Il nostro impegno è trasformare il ‘vorrei partire’ in ‘parto con serenità’, restituendo alla filiera la forza di una proposta solida e trasparente”, dice Belinda Coccia, Direttore Commerciale Futura Vacanze.