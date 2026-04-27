Glamour punta su flessibilità e sicurezza

In uno scenario internazionale sempre più complesso e caratterizzato da continui cambiamenti geopolitici, Glamour rafforza il proprio ruolo di partner per le agenzie di viaggio puntando su flessibilità, personalizzazione e solidi rapporti con compagnie aeree e fornitori.

A evidenziarlo è il direttore generale Nicola Bonacchi, che sottolinea come l’operatore stia affrontando l’attuale fase di incertezza con una strategia basata su rapidità decisionale e attenzione alle esigenze dei viaggiatori. “In contesti complessi, come quello che coinvolge alcune aree del Medio Oriente, è fondamentale garantire continuità di servizio e qualità dell’assistenza alle agenzie e ai loro clienti”, spiega Bonacchi.

Per rispondere alle nuove dinamiche del mercato, l’operatore ha rafforzato la propria programmazione anticipata. Il prodotto Glamour Estate 2026, negoziato già nell’autunno 2025, prevede partenze fisse verso destinazioni come Kenya, Zanzibar, Bali e Messico con tariffe bloccate e senza l’utilizzo delle compagnie del Golfo, permettendo così di contenere eventuali rincari e garantire maggiore stabilità ai prezzi.

Uno dei punti di forza di Glamour resta l’esperienza nella biglietteria aerea e nel ruolo di consolidatore, che consente al tour operator di offrire soluzioni di viaggio altamente personalizzate. Le risorse del booking vengono costantemente formate per individuare le migliori combinazioni di voli e rispondere con rapidità alle richieste delle agenzie.

Parallelamente emergono nuovi trend di viaggio. In particolare cresce l’interesse per alcune destinazioni africane come Kenya, Tanzania e Namibia, mentre aumentano anche le richieste per Canada e Corea del Sud. Attesa inoltre una ripresa della domanda verso gli Stati Uniti, favorita dall’attuale rapporto di cambio tra euro e dollaro.

In un contesto caratterizzato da instabilità internazionale, il valore di un tour operator strutturato diventa sempre più centrale. Glamour garantisce infatti assistenza prima della partenza e un servizio operativo H24 durante il viaggio, in grado di intervenire rapidamente in caso di criticità. Un esempio è rappresentato dalla gestione delle recenti tensioni in Medio Oriente, durante le quali l’azienda è riuscita a rimpatriare tutti i propri clienti entro il 10 marzo.

Tra le priorità dell’operatore anche il rapporto con le agenzie di viaggio, rafforzato attraverso incontri e momenti di formazione organizzati dall’inizio dell’anno con l’obiettivo di favorire il dialogo e raccogliere le esigenze della distribuzione.

Per il futuro Bonacchi individua tre elementi chiave: flessibilità, comunicazione trasparente e un network di partner affidabili. In un mercato sempre più complesso, conclude, affidarsi a un tour operator significa poter contare su competenza, assistenza e capacità di trasformare ogni imprevisto in un’opportunità di viaggio.