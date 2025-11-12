Gli itinerari di viaggio culturali 2026 di Shiruq by Mappamondo

Shiruq by Mappamondo annuncia le grandi novità della programmazione 2026, per le partenze previste dal mese di gennaio fino a Pasqua.

“La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire esperienze ancora più incredibili ai partecipanti” commenta Francesca Lorusso, Responsabile del marchio Shiruq.

‘Dove la terra si apre al cielo’ è un viaggio di 11 giorni in partenza il 6 febbraio alla scoperta della regione Afar in Etiopia, da vivere con i mezzi 4×4 (3 partecipanti per auto). A nord-est del Paese, verso il confine con l’Eritrea, sorge l’immensa depressione della Dancalia dove il paesaggio è surreale tra formazioni laviche, crateri di vulcani attivi e spenti, distese di sabbia e piane di sale: è da queste zone che il popolo Afar estrae faticosamente i blocchi di sale che vengono poi venduti nei mercati locali. Il viaggio offre l’opportunità di vedere il vulcano Erta Ale e la piana di Dallol dai colori psichedelici con le pozze acide che ribollono costantemente, ma anche di immergersi nei mercati locali, visitare la capitale Addis Abeba ed entrare in contatto con gli abitanti dei villaggi tradizionali.

Il 2 marzo è prevista la partenza del tour ‘Dune atlantiche e oasi perdute’ che in 10 giorni attraversa la Mauritania, l’unico Paese sahariano dove il deserto arriva fino al mare. Dalle spiagge infinite della costa ci si inoltra nel cuore del Sahara fino all’isolata Ouadane e alle oasi di Chinguetti, Tichitt e Oualata, antichi scrigni di una cultura millenaria. Chinguetti, con le case in argilla che affiorano tra le sabbie e le sue biblioteche di manoscritti, appare come l’ultima vera oasi sahariana mentre la spiaggia di Nouakchott si imprime nella memoria come un quadro, con centinaia di barche di pescatori colorate che al tramonto sfidano le grandi onde oceaniche.

Il 6 marzo parte la navigazione sul Nilo, combinata al Cairo, che prevede ogni visita dedicata esclusivamente ai clienti Shiruq. A guidare il piccolo gruppo sarà lo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini che arricchirà ogni tappa con racconti ed interpretazioni affascinanti sulla civiltà dei Faraoni. La navigazione avverrà a bordo della Motor Ship Nile Capital, elegante nave 5 stelle con 62 cabine. Oltre alla visita approfondita del Cairo, con l’immancabile tappa al Grand Egyptian Museum (GEM), il programma si concluderà con l’escursione ad Abu Simbel.

‘Alle radici del culto del fuoco’, in partenza il 15 marzo, è un itinerario di 8 giorni alla scoperta dell’Azerbaijan. Il viaggio si svolge durante il Nowruz, la festa che segna l’arrivo della primavera, e si snoda tra atmosfere futuristiche della Capitale Baku, piane semidesertiche, remoti villaggi di roccia, templi, monasteri, castelli, moschee e bazar, in un’alternanza di scenari unici con tappe anche nella Riserva del Gobustan e nella Penisola di Absheron nota per la Yanardagh, la ‘montagna che brucia’.

Il 4 aprile parte l’emozionante ‘Etnie e panorami sotto il cielo dello Yunnan’, un’esperienza di 14 giorni in una delle province più suggestive della Cina Meridionale, tra minoranze etniche, praterie punteggiate da yak, bacini d’acqua e maestosi picchi montani, alla scoperta delle risaie terrazzate di Yuanyang, delle pagode di Dali che si riflettono nel Lago Erhai ma anche dell’antico fascino di Lijiang tra canali e mercati colorati, fino alle atmosfere tibetane della mitica Shangri-La.