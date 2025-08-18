Isole, Mediterraneo e divertimento, dove vanno e cosa cercano i single in vacanza

Ogni anno sono sempre di più i single che scelgono di viaggiare da soli: nel 2023 il mercato globale del turismo in solitaria ha superato i 150 miliardi di dollari (fonte: Allied Market Research), con una crescita annua prevista del +7,5% fino al 2030.

Questa tendenza è trainata soprattutto dalle donne – che rappresentano l’84% dei viaggiatori single nel mondo (fonte: Solo Traveler World) – e dai Millennials, tra cui il 58% ha già viaggiato da solo almeno una volta (fonte: Condé Nast Traveler). S

Sempre più persone scelgono dunque di viaggiare da sole, ma il concetto di “vacanza perfetta” cambia da Paese a Paese. Per questo Speed Vacanze, tour operator specializzato in viaggi e vacanze per single, ha realizzato un’analisi esperienziale interna rivolta ai single nel nostro Paese, integrando le tendenze di Spagna e Francia.

Single spagnoli: isole poco affollate e arte

I single spagnoli prediligono il proprio Paese quando si tratta di viaggiare, e tra tutte le mete interne, le Baleari restano una certezza assoluta: Maiorca guida la classifica, attirando quasi il 50% dei viaggiatori solitari verso l’arcipelago (fonte: Observatorio del Turismo Balear 2024). Solo nel 2024, l’isola ha registrato oltre 33 milioni di arrivi aeroportuali, con un aumento del +7% rispetto all’anno precedente. Ma la vera sorpresa è Minorca, eletta tra le isole più sicure per viaggiatrici single (TravelLadies, 2024), sempre più scelta nei mesi di bassa stagione per la sua atmosfera pacifica, le spiagge semi-deserte e il ritmo lento. Anche Ibiza e Formentera, pur sinonimo di movida, sono amate dai single spagnoli in primavera e autunno, quando l’alta stagione svanisce e resta solo la bellezza. Sulla terraferma, Barcellona è una tappa fissa per chi cerca un mix equilibrato tra arte, mare e vita notturna. Cresce anche l’interesse verso città come Valencia, Cadice e i borghi più intimi della Costa Brava, come Roses e Lloret de Mar, che registrano un +12% di arrivi single all’anno (fonte: Turisme de Catalunya).

Single francesi: Mediterraneo e sogni lontani

Non chiamateli semplicemente turisti. I single francesi, quando partono, sembrano sempre inseguire qualcosa di più profondo: una bellezza elegante, una solitudine scelta, una parentesi dove sentirsi davvero liberi. Le mete all’estero che scelgono raccontano molto di questo approccio: Italia e Spagna restano i due Paesi preferiti da oltre il 45% dei viaggiatori francesi (fonte: Atout France), attratti dalla combinazione di arte, sapori e paesaggi dove il tempo sembra rallentare. Che si tratti di un weekend in Costiera Amalfitana o di una settimana nelle isole Baleari, il sud Europa resta una certezza: romantico anche senza romance, caldo al punto giusto, familiare ma mai scontato. Ogni anno, circa 45 milioni di francesi viaggiano all’estero, con una spesa media di 1.250 € a persona – che supera i 4.500 € per chi sceglie esperienze premium (fonte: INSEE). Tra le nuove rotte più amate dai single emergono mete dal respiro internazionale e dallo spirito esperienziale: Londra, per l’energia urbana; Atene, per la Storia che ammanta ogni cosa; Berlino, per l’arte e la libertà.

E poi ci sono quelli che sognano in grande: una fuga nei riad del Marocco, una primavera in fiore tra i templi del Giappone, o un on the road tra i laghi del Canada, che nel 2023 ha accolto oltre 600.000 visitatori francesi, recuperando il 90% dei flussi pre-pandemia (fonte: Destination Canada).

Single italiani: mare, vela e divertimento

I single italiani prediligono vacanze animate e di gruppo, dove la libertà individuale si intreccia con momenti di socialità intensa. In Italia, il mercato del turismo in solitaria vale 34,9 milioni di dollari (Statista 2024), pari al 7,2% del mercato globale, e si prevede una crescita annua del +14,4% fino al 2030. Tra tutte le formule disponibili, quella in barca a vela per single è la più richiesta: dalle Eolie alle Pontine, dalla Croazia alla Grecia, si viaggia in flottiglia, in gruppi da 8-10 persone, con un budget medio di circa 1.500 € a settimana.