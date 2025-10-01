La Tanzania entra nella programmazione di Viaggi del Mappamondo

La Tanzania entra a far parte del ventaglio di destinazioni che Mappamondo già da molti anni propone in Africa. Forte di una profonda conoscenza del Paese e del suo patrimonio naturalistico, Mappamondo sfodera un prodotto moderno, sempre più inclusivo di suggestioni autentiche: “Crediamo che la Tanzania sarà una delle mete più richieste del continente africano nei prossimi anni – commenta Andrea Mele, Ceo di Viaggi del Mappamondo – ma come sempre ogni passo che facciamo è ponderato e frutto di competenza sulla destinazione”.

Il tour ‘Safari nei Parchi del Nord’ con focus su Tarangire, Serengeti e Ngorongoro promette grandi

emozioni agli appassionati di safari, anche grazie alla selezione di lodge che riescono a combinare

l’esperienza di glamping ad avventure più wild in tenda ‘stile Hemingway’. Tra i punti di forza

dell’itinerario si segnala il volo che, dopo l’arrivo nel Paese, conduce subito i partecipanti nel Serengeti

anzichè far tappa ad Arusha.

Se ‘Tutto Tanzania’ è la proposta ideale per coloro che desiderano combinare 4 notti di safari ad

un’estensione mare di 5 notti sull’isola di Zanzibar, l’itinerario ‘Swahili Soul’ incentrato sempre sul

contatto con la natura e gli animali, è stato confezionato per garantire al viaggiatore un emozionante incontro ravvicinato con le etnie della Tanzania: il tour tocca il lago Eyasi, ai margini orientali della Great Rift Valley, una meta lontana dai circuiti più turistici, che proprio per questa ragione conserva un fascino davvero raro con paesaggi ruvidi, villaggi di capanne dove il tempo si è fermato e gruppi etnici che mantengono vive tradizioni millenarie. Il luogo perfetto insomma, per rallentare, ed ascoltare l’anima più autentica dell’Africa.

Ai viaggiatori amanti dei soggiorni mare, in abbinamento all’isola di Zanzibar, vengono suggeriti alcuni

programmi per trascorrere qualche notte nel Serengeti o nel Saadani National Park, un vero e proprio

santuario naturale malaria free che si affaccia sul mare e regala avventure di fotosafari nel bush africano e

lungo un fiume navigabile, oltre alla visita di villaggi di pescatori. Tra le proposte figura anche il Nyerere

National Park, una selvaggia area protetta che si trova nel Sud e che è in grado di regalare scorci mozzafiato navigando in battello lungo il fiume che lo attraversa.

“Nel corso delle tappe ad Arusha – spiega Fabrizio Cianella, Product Manager Africa – i clienti Mappamondo, in esclusiva, avranno la possibilità di sperimentare anche i sapori e i profumi del luogo, visitando le coffee farm della zona e partecipando a divertenti cooking class dove fare la spesa nel mercato locale sarà un ricordo memorabile”.