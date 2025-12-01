Viaggi del Mappamondo consolida il rapporto con le adv

Viaggi del Mappamondo conferma il solido rapporto con la distribuzione e lavora per implementare ulteriormente la partnership con le agenzie di viaggio italiane. Le iniziative che l’operatore gli dedicherà nel 2026 saranno infatti davvero numerose e tracciano un percorso di condivisione del lavoro e dei valori dell’azienda.

Dopo aver condotto nel mese di novembre un qualificato gruppo di agenti alla scoperta del Perù e dell’Uzbekistan marchiato Shiruq, è già tutto pronto per il fam-trip che nel mese di marzo 2026, in collaborazione con Emirates, porterà un gruppo di agenzie a scoprire alcuni dei prodotti esclusivi che Mappamondo propone da oramai 50 anni a Bali e Lombok.

A gennaio è prevista invece la partenza del fam-trip in Algeria firmato Shiruq, per un’avventura tra dune rosso fuoco, pitture rupestri, pinnacoli di pietra e antiche rovine riemerse dalla sabbia del Sahara. Un’importante occasione di formazione diretta per conoscere l’anima più profonda di una destinazione ancora poco conosciuta ma davvero sorprendente, per la quale Shiruq propone tre itinerari di viaggio differenti sempre accompagnati da esperti.

Da qualche mese proprio Shiruq sta lavorando intensamente sulla formazione delle agenzie coinvolgendole con webinar dedicati a specifiche destinazioni e proposte di viaggio. Il calendario è fitto e da segnare in agenda c’è sicuramente l’appuntamento del 2 dicembre dedicato all’Algeria e alla Mauritania, e quello del 16 dicembre per scoprire tutte le peculiarità dei viaggi che Shiruq propone in Cina e in Laos.

“Crediamo molto nella relazione diretta e costante con selezionate agenzie di viaggio che si confermano il nostro unico canale di vendita – commenta Francesco Maio, Direttore Commerciale di Viaggi del Mappamondo – per questo continuiamo ad investire molte risorse affinché possano conoscere a fondo tutte le specificità ed unicità della nostra ricca programmazione ed essere quindi preparate per una perfetta consulenza”.

E’ con questo approccio che l’operatore coinvolgerà le agenzie anche in un evento speciale dedicato al Qatar, nel mese di gennaio a Roma: l’iniziativa, in collaborazione con Qatar Airways e Visit Qatar, rappresenterà la conclusione di un percorso di promozione congiunta e celebrerà lo storico legame di Mappamondo con il vettore qatariota e l’ente del turismo del Paese.

Dall’8 al 14 marzo infine, il tradizionale appuntamento con il roadshow ‘Mappamondo Around Italy’ che, con focus Thailandia e Bali, farà due tappe in Sicilia a Palermo e a Catania, e due tappe nel nord Italia a Monza e a Como, durante le quali gli agenti potranno conoscere le novità della programmazione e incontrare face-to-face gli hotels Top Partners dell’operatore.