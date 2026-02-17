In uno sfogliabile tutti i viaggi culturali del 2026 di Shiruq

La nuovissima brochure dedicata ai viaggi culturali Shiruq by Mappamondo, in programma fino ad ottobre 2026, è in arrivo nelle agenzie di viaggio. Una programmazione articolata, raccolta in uno sfogliabile già disponibile online sul sito dell’operatore, che segna un traguardo importante e conferma l’integrazione del prodotto a marchio Shiruq in casa Mappamondo.

Nella nuova pubblicazione degno di nota è il progetto grafico della copertina, che esce dalla logica tradizionale della “destinazione” e ritrae il volto sorridente di una donna dell’Africa Occidentale a rimarcare la filosofia che contraddistingue i viaggi Shiruq, una linea di prodotto profondamente legata alla scoperta e allo scambio culturale. In copertina, la foto del fotografo Carlo Natali è stata rielaborata con libera ispirazione all’arte pittorica di Monet, per omaggiare il grande artista nel centenario della sua scomparsa (1840-1926) e porre l’accento sull’impronta culturale di tutte le proposte di viaggio racchiuse nelle pagine.

La brochure si declina su 28 pagine ed include proposte di viaggio con accompagnatori esperti in Cina, India, Algeria, Nepal, Giordania, Senegal, Mauritania, Cambogia, Arabia Saudita, Eritrea, Uzbekistan, Azerbaijan, Bhutan, Mongolia, Turchia, Armenia e Paesi Baltici.

Dalle minoranze etniche dello Yunnan al Festival di Hemis in Ladakh, dalle leggende del Sahel alle dune cantanti di Khongor in Mongolia, dai monasteri himalaiani alle sperdute oasi del Sahara, passando per antiche vie carovaniere, cittadelle di pietra e arcipelaghi incontaminati, per chi sceglierà questi tour le suggestioni saranno garantite, accentuate da un contatto profondo con i popoli e le culture che si incontreranno nel corso degli itinerari.

Nei nuovi programmi uno spazio importante è dedicato all’Algeria, destinazione che ha visto recentemente anche l’organizzazione di un fam-trip che ha permesso ad una selezionata cerchia di agenzie di viaggio di scoprirne la bellezza.

E’ un’Algeria racchiusa in 3 itinerari quella di Shiruq, ciascuno con un taglio differente: c’è la partenza del 2 agosto che conduce alla scoperta dei tesori archeologici e naturalistici del Paese, spingendosi fino ad Orano, LeChlef e Tlemcen, quella del 18 settembre tra le dune e le oasi del Grand Erg occidentale, ed infine il programma che partirà il 18 ottobre con trekking sull’altopiano del Tassili, messo a punto per gli amanti dell’avventura.

Anche per il viaggio in Cina “I tesori classici della terra di giada” con tappe a Pechino, nello Shanxi, a XI’An e Shanghai, l’operatore ha programmato 3 partenze, il 18 maggio, il 17 agosto e il 12 ottobre, per rispondere ad una domanda sensibilmente in crescita da parte del mercato italiano.

Da segnalare infine, in partenza l’8 ottobre, il tour “Sguardo tra le pieghe del tempo” per conoscere l’Eritrea visitando Asmara, Keren, Massawa e dormendo in tenda nell’Arcipelago delle Dahlak. Un viaggio tra eredità italiana, tradizioni tigrine e influenze arabe, alla scoperta di siti axumiti, architetture UNESCO della Capitale, spiagge deserte e un mare incontaminato.