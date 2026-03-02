Mappamondo festeggia 50 anni di eccellenza e passione per il viaggio

Viaggi del Mappamondo ha festeggiato il 50° Anniversario della sua attività, in una serata al Forum Theatre di Roma ricca di suggestioni, ricordi, amici e partner commerciali che ogni giorno, da 50 anni, affiancano l’azienda in un percorso di crescita orientato al valore.

Il Forum Theatre è più di un semplice teatro: è parte dei leggendari Forum Studios fondati dal

maestro Ennio Morricone, dove sono nate le colonne sonore che hanno fatto la storia, da Il

Postino a La Vita è bella, da Il Tè nel deserto a C’era una volta in America. Respirare l’atmosfera

di questi studi significa entrare in contatto con un’eredità artistica profonda.

“Qui hanno registrato dal 1970 i più grandi artisti mondiali ed abbiamo voluto scegliere il cinema

come compagno di viaggio della nostra serata perché crediamo che un viaggio, così come un film,

può emozionare, può stupire, o può deludere, ma è capace sempre di sorprendere”, ha spiegato

agli ospiti dell’evento Andrea Mele, Ceo di Viaggi del Mappamondo che ha voluto ripercorrere

tutte le tappe salienti che hanno scandito la storia del TO, per raccontare un cammino

fatto di sfide, successi e visioni che hanno caratterizzato il percorso di un’azienda oggi orientata

alla qualità, e mai ai numeri.

“Era il 1976 quando uscì il primo catalogo Fantastico Oriente a marchio I Viaggi del Mappamondo

con una programmazione su Bangkok, Bali, Singapore ed Hong Kong – ha raccontato Mele – Era

un catalogo rappresentativo dell’attività di tour operating della Ital Atlantic Express, una delle più

grandi agenzie di viaggi di Roma, ed erano gli anni, quelli, in cui nascevano i grandi TO che hanno fatto la storia, gli anni in cui arrivarono i primi Jumbo 747 che iniziarono a collegare l’Italia alle destinazioni di lungo raggio, fino a quel momento difficili da raggiungere.

Viaggi del Mappamondo (senza la i) nacque nel 1989 da una cessione di ramo d’azienda della Ital Atlantic

Express, il 1991 vide poi l’apertura della filiale di Milano che tutt’ora opera nel segno della

continuità, ed il 1994 l’ingresso in Atoi, oggi Astoi, all’epoca sotto la presidenza Franco Rosso,

dove oggi io ricopro la carica di vicepresidente vicario.

Nel 2004 io e Marco Cifani finalizzammo l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Mappamondo

e cominciammo una nuova grande avventura che ci vide rilevare poi nel 2014 l’attività di due

marchi storici del turismo come Dimensione Triade ed Igiesse, consentendoci di estendere

l’attività su nuove destinazioni lungo raggio come l’Australia, il Pacifico, l’Africa Australe e

l’America Latina. Nel gennaio 2024 – ha ricordato ancora Andrea Mele – arrivò anche Shiruq, in

seguito all’acquisizione del marchio e delle attività di un piccolo tour operator di Milano

specializzato in viaggi culturali. Un’operazione che ci ha permesso di entrare in punta di piedi in un

segmento di mercato totalmente nuovo per noi ma coerente con il nostro modo di lavorare. Un

prodotto veramente diverso, confezionato, unico e difficile da imitare, che oggi propone viaggi in 30

Paesi ed ha un grande potenziale di sviluppo”.

“Se siamo arrivati fin qua è perché la nostra politica è sempre stata chiara: abbiamo sempre

focalizzato tutti i nostri sforzi sul prodotto, e non sull’effimero, e dato priorità al valore, non ai

volumi e ai fatturati – ha detto Andrea Mele – A guidare Mappamondo verso il futuro ora ci sono

persone estremamente valide che lavorano con noi da molti anni e che hanno pienamente

assimilato la nostra visione. Una squadra di manager e collaboratori che saranno in grado di

portare l’azienda chissà dove”.