L’Africa d’estate secondo African Explorer

African Explorer presenta la programmazione Africa per l’estate 2026. L’offerta si sviluppa lungo 5 grandi direttrici – Namibia, Sudafrica, Kenya, Tanzania e Madagascar – con partenze a date fisse e voli di linea operati da Lufthansa Group, Qatar Airways, Emirates e Turkish Airlines. Compagnie che, nel percepito del cliente finale ma soprattutto nella pratica quotidiana delle agenzie, sono sinonimo di continuità operativa, connessioni affidabili e standard di servizio elevati e riconoscibili.

Sul Sudafrica, ad esempio, la scelta è chiara: Qatar Airways come vettore di riferimento. Partenze settimanali, prodotti differenziati (Smart, Explorer e Malaria Free) e la possibilità di estendere l’itinerario verso Victoria Falls e Chobe trasformano il viaggio in una piattaforma modulare, facilmente adattabile alle esigenze del cliente finale.

Date

Sudafrica Smart: partenze ogni lunedì di luglio e agosto con voli Qatar Airways, con estensione opzionale a Victoria Falls e Chobe (10 giorni e 7 notti, a partire a 3450€ a persona)

Sudafrica Explorer: partenze domenicali il 19 e 26 luglio, 2, 9, 16, 23 e 30 agosto – voli Qatar Airways (11 giorni e 8 notti, a partire da 4960€ a persona), con possibilità di estensione a Victoria Falls

Sudafrica Malaria Free: partenze il 24 luglio, 7 e 14 agosto – voli Qatar Airways (12 giorni e 9 notti, a partire da 3750€ a persona)

La Namibia resta una destinazione da intenditori, dove la logistica fa la differenza. Le partenze Namibia Smart e Namibia Explorer si appoggiano interamente al Gruppo Lufthansa, con Air Dolomiti e Discover Airlines, garantendo una filiera di viaggio lineare e ben integrata con i principali hub europei.

Un dettaglio tecnico, certo, ma decisivo quando si parla di viaggi long haul complessi.

Date:

Namibia Smart: partenze del 3 e del 12 agosto (13 giorni e 10 notti, a partire da 5870€ a persona)

Namibia Explorer: partenze ogni venerdì dal 31 luglio al 28 agosto (15 giorni e 12 notti a partire da 6480€ a persona)

Voli del Gruppo Lufthansa (Air Dolomiti + Discover Airlines)

Il Kenya con voli Emirates da Milano, e l’ampia programmazione in Tanzania con Qatar Airways da Milano e Roma rispondono a una domanda precisa: safari strutturati, seguiti dal mare, senza cambi di ritmo né compromessi logistici. Le combinazioni con Zanzibar rafforzano un modello ormai maturo, ma ancora molto richiesto dal mercato.

Date:

Kenya dal Mara al Mare: partenze il 2, 9 e 16 agosto (14 giorni, 11 notti, a partire da 5550€ a persona). Itinerario combinato 6 notti di safari e 4 notti di mare

Kenya Explorer: partenze il 2, 9 e 16 agosto (10 giorni, 7 notti a partire da 4400€ a persona)

Kenya Explorer e mare: partenze il 2, 9 e 16 agosto (14 giorni, 11 notti, a partire da 5150€ a persona).

Tutti i programmi Kenya prevedono voli Emirates da Milano.

Tanzania Smart: 2, 9 e 16 agosto (10 giorni e 7 notti a partire da 4800€ a persona)

Tanzania Smart e Zanzibar: 2, 9 e 16 agosto (14 giorni e 11 notti di cui 6 notti safari / 4 notti mare, a partire da 6170€ a persona)

Tanzania Ngorongoro e Zanzibar: 3, 10 e 17 agosto (12 giorni e 9 notti di cui 3 notti safari / 5 notti mare, a partire da 4300€ a persona)

Tanzania Explorer e Zanzibar: 31 luglio, 7 e 14 agosto (15 giorni, 12 notti di cui 6 notti safari / 5 notti mare, a partire da 7790€ a persona)

Tanzania dal Serengeti a Zanzibar: 2, 9 e 16 agosto (14 giorni e 11 notti a partire da 5660€)

Tutti i programmi per la Tanzania prevedono voli Qatar Airways da Milano e Roma.

Il Madagascar resta una destinazione affascinante e delicata. La scelta di Turkish Airlines per il prodotto Madagascar Explorer, insieme a una gamma articolata di tour del Nord e soggiorni mare, va nella direzione di una maggiore affidabilità su una destinazione che richiede pianificazione, competenza e partner aerei all’altezza.

Date:

Madagascar Explorer: partenza del 10 agosto con voli Turkish Airlines da Milano (17 giorni, 14 notti; a partire da 6290€ a persona)

Tour del Nord con soggiorno mareMadagascar Discovery: 3 agosto (14 giorni, 11 notti; a partire da 3970€ a persona)

Madagascar Easy: 27 luglio e 17 agosto (15 giorni, 12 notti; a partire da 3950€ a persona)

Madagascar dagli Tsingy al mare: 27 luglio, 10 e 17 agosto (14 giorni, 11 notti; a partire da 5130€ a persona)

Focus soggiorno mare

Madagascar Mare & Isole: 10 agosto (14 giorni, 12 notti; a partire da 3690€ a persona)

Madagascar: Il grande blu: 27 luglio e 10 agosto (14 giorni, 12 notti; a partire da 3030€ a persona)