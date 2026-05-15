L’estate comincia prima con Boscolo Tours: i viaggi di giugno

Giugno è il periodo ideale per partire con Boscolo Tours grazie alle giornate lunghe, al clima piacevole e ai paesaggi nel pieno della loro bellezza. Dai fiordi scandinavi alle capitali europee, fino ai grandi itinerari culturali e naturalistici, i tour proposti permettono di vivere esperienze complete con un’organizzazione curata in ogni dettaglio.

Capitali del Nord e Fiordi – 10 giorni / 9 notti

Il tour attraversa Scandinavia e Norvegia partendo da Stoccolma e proseguendo tra laghi, foreste e fiordi. Tra le tappe principali figurano il Sognefjord, Bergen, Oslo, Göteborg e Copenaghen. Un itinerario tra natura spettacolare, città nordiche e villaggi tradizionali. Prezzi da 2.940 euro a persona.

Grecia Classica – 7 giorni / 6 notti

Un viaggio nelle radici della civiltà occidentale con visite ad Atene, l’Acropoli, Epidauro, Micene, Olimpia, Delfi e le Meteore. Il percorso unisce archeologia, paesaggi mediterranei e spiritualità, offrendo un’immersione nella storia della Grecia antica. Prezzi da 1.790 euro a persona.

Irlanda del Nord e Isole Aran – 8 giorni / 7 notti

L’itinerario parte da Dublino e attraversa Belfast, il Giant’s Causeway, il Donegal, Derry e Galway fino alle Isole Aran. Tra scogliere atlantiche, siti archeologici e paesaggi incontaminati, il viaggio racconta l’anima più autentica e suggestiva dell’Irlanda. Prezzi da 2.150 euro a persona.

Gran Tour del Portogallo – 10 giorni / 9 notti

Da Lisbona all’Algarve, il tour tocca alcune delle località più rappresentative del Paese: Obidos, Nazaré, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Fatima ed Evora. Un percorso tra città storiche, villaggi sul mare, spiritualità e panorami atlantici. Prezzi da 1.990 euro a persona.

Matera, Basilicata e Trekking (Active Tour) – 6 giorni / 5 notti

Pensato per chi ama coniugare attività outdoor e cultura, il viaggio attraversa le Dolomiti Lucane, Matera, Venosa e Padula, fino alla Reggia di Caserta. Trekking, borghi storici e siti monumentali caratterizzano questo itinerario nel cuore del Sud Italia. Prezzi da 1.430 euro a persona.

Marocco: da Marrakech alle Città Imperiali – 8 giorni / 7 notti

Il viaggio conduce alla scoperta delle città imperiali marocchine partendo da Marrakech e proseguendo verso Casablanca, Meknes, Volubilis, Fès e Rabat. Medina, palazzi, moschee e antiche tradizioni accompagnano un itinerario tra cultura, storia e atmosfere esotiche. Prezzi da 1.350 euro a persona.