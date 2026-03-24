Mappamondo Around Italy: concluso il roadshow dedicato alle adv

Prosegue l’impegno di Viaggi del Mappamondo nel consolidare i rapporti con la distribuzione e, al tempo stesso, investire in formazione sul proprio prodotto. Si è appena conclusa infatti, la 20^ edizione del roadshow ‘Mappamondo Around Italy’ che con tappe a Palermo, Catania, Monza e Como, ha visto le agenzie di viaggio partner dell’operatore coinvolte su incontri formativi dedicati alla Thailandia e a Bali, destinazioni da sempre strategiche all’interno della programmazione, verso le quali il tour operator ha trasportato nel solo 2025 più di 3000 passeggeri.

“Abbiamo voluto tenere in piedi questa iniziativa perchè, nonostante il periodo disseminato di sfide,

continuiamo a credere molto in questi incontri tecnici che puntano, cosa abbastanza insolita, sul dialogo

diretto tra le agenzie e i nostri alberghi partner – spiega Francesco Maio, direttore commerciale di Viaggi del Mappamondo – Sono convinto che, anche e soprattutto nei momenti di maggiore complessità per il settore turistico internazionale, un confronto diretto con coloro che accolgono i nostri clienti dall’altra parte del mondo possa essere utile e proficuo, oltre a dimostrare una volta di più agli agenti di viaggio il rapporto diretto, strutturale e consolidato che abbiamo da anni con alcuni tra gli alberghi più importanti della Thailandia e dell’Indonesia”.