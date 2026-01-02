Navyo Nepal pronto per il 2026

Il 2025 si è rivelato un anno straordinario per Navyo Nepal, tour operator con sedi a Kathmandu e Lhasa che unisce radici nepalesi e spirito italiano, specializzata nell’Himalaya e dintorni. E’ stato un anno segnato da viaggi outdoor come il mountain bike e da numerosi trekking e itinerari culturali in Nepal, Tibet e Bhutan. Anche le collaborazioni con le agenzie di viaggio hanno continuato a crescere, segno di una fiducia consolidata e in costante rafforzamento nei ventisette anni trascorsi dalla nostra fondazione.

Guardando al futuro, nel 2026 i viaggi continueranno a includere Bhutan, Nepal, Tibet e Cina, con quote confermate rispetto al 2025 per Nepal e Bhutan. Solo in Cina e Tibet si è reso necessario un lieve adeguamento delle tariffe.

Particolare attenzione è riservata alle adv nei programmi di gruppo, per i quali Navyo Nepal riconosce una commissione del 10% sulla quota di partecipazione.

Il nuovo anno si apre con proposte speciali: il 21 marzo un viaggio culturale in Bhutan, accompagnato da guide parlanti italiano, e il 4 aprile un itinerario dedicato al Capodanno nepalese e alla festa del Bisket Jatra a Bhaktapur.