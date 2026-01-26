OTA Viaggi scommette sul Mare Italia anche per il 2026

I risultati raggiunti dal 2021 al 2025 e le strategie di sviluppo per l’Estate 2026 sono stati al centro di un incontro di Ota Viaggi, tenutosi nella cornice di Villa Spalletti Trivelli a Roma. Sul palco con i relatori Domenico Aprea, CEO OTA Viaggi; Mario Aprea, CFO OTA Viaggi; e Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, si è parlato di numeri, risultati, promozioni, supporto alle agenzie e piani per l’estate 2026.

In particolare, focus sul quinquennio 2021–2025, con dati di crescita relativi a fatturato, passeggeri e numero di pratiche, hanno evidenziato un trend positivo e costante, con un fatturato che ha superato gli 88 milioni di euro e un incremento significativo sia delle prenotazioni sia del valore medio pratica.

Particolare attenzione, poi, è stata dedicata all’analisi dei numeri per destinazione, che mostrano performance solide sulle principali aree di prodotto – Sardegna, Sicilia e Puglia – e all’introduzione di una maggiore flessibilità commerciale attraverso l’abbattimento del minimum stay e l’estensione delle formule a ingresso libero sulla scia di quanto già fatto nel 2025.

Tra i temi chiave della conferenza, il valore distintivo dell’offerta OTA Viaggi: il prezzo fisso, in controtendenza rispetto al mercato dinamico, e le garanzie Advantage Booking, pensate per tutelare agenzie e clienti finali in un contesto di mercato sempre più complesso e volatile.

Negli anni, infatti, l’offerta del T.O si è ampliata progressivamente, arrivando ad oltre 100 strutture con ulteriori ingressi già previsti. Un percorso di crescita che trova piena espressione nella presentazione dell’Estate 2026, con un focus sul Mare Italia e su una programmazione sempre più strutturata e competitiva. Spazio anche alle campagne commerciali, come la ‘Io Prenoto…anticipa l’estate’ e le iniziative dedicate ai trasporti e ai bambini, che hanno già contribuito ai risultati positivi del 2025.

Guardando al futuro, OTA Viaggi ha annunciato importanti novità per il 2026 sul fronte tecnologico, con l’introduzione di soluzioni basate su intelligenza artificiale e connessioni XML, pensate per migliorare l’integrazione informatica tra fornitori e agenzie e rendere i processi di lavoro ancora più efficienti.

Confermato infine l’impegno concreto a supporto delle agenzie di viaggio attraverso webinar formativi, appuntamenti mirati con i promotori, fam trip per i network e un ascolto costante del mercato, testimoniato anche dai feedback raccolti tramite un sondaggio dedicato. Durante la conferenza è stato inoltre ricordato che il nuovo contratto commerciale OTA è già in vigore, insieme alla conferma dell’adesione ad ADV Overview.

La giornata si è conclusa con un ‘save the date’ dedicato alla nuova edizione di Obiettivo X che si terrà dal 24 al 26 aprile e che aprirà una stagione estiva 2026 all’insegna della crescita, dell’innovazione e della centralità delle agenzie.