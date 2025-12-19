SiVola lancia l’e-commerce: articoli esclusivi e legame con community

SiVola lancia il nuovo e-commerce ufficiale, ampliando così le linee di business aziendali. Il nuovo shop online è stato presentato in occasione del SiVola Meet, l’evento annuale che riunisce tutta la community di viaggiatori prima del Natale.

Il nuovo e-commerce al momento offre due capi esclusivi pensati per celebrare la cultura del viaggio e rafforzare il senso di appartenenza dei viaggiatori: la Born to Board T-Shirt e la Jetlagged Tee T-Shirt per un abbigliamento unico e originale, in perfetto stile SiVola.

“Con il lancio del nuovo e-commerce abbiamo voluto creare un nuovo canale con cui parlare alla nostra community, offrendo loro la possibilità di immergersi sempre di più nel mondo di SiVola anche attraverso l’abbigliamento, che diventa così un simbolo in grado di rafforzare quel senso di identità, appartenenza e condivisione molto forte tra i nostri viaggiatori – commenta Daniela Sparano, Head of Marketing di SiVola – Il nostro obiettivo è continuare ad offrire esperienze uniche alle persone e, ora, lo possiamo fare anche attraverso capi esclusivi che celebrano la cultura del viaggio e il legame tra SiVola e le sue persone, con l’obiettivo di ampliare sempre più la scelta del merchandising”.

L’obiettivo per il futuro è di ampliare progressivamente l’offerta dell’e-commerce, arricchendo lo shop con nuovi prodotti e collezioni pensate per rafforzare ancora di più il senso di appartenenza alla community anche attraverso lo stile.

SiVola ha presentato il suo shop online durante il SiVola Meet, che quest’anno si è tenuto, oltre che a Milano, anche a Roma, per far incontrare sempre più membri della community tra loro: nel capoluogo meneghino l’evento ha visto la partecipazione del divulgatore scientifico e youtuber Adrian Fartade ad una puntata live del podcast SiVola OnAir. Sponsor degli eventi, i brand Uniqlo, Cewe e Unobravo.